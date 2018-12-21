21 декабря 2018



Орловцам напомнили, что и сорняки могут быть полезными

Вредители (насекомые, грызуны, птицы) способны нанести большие убытки сельхозпроизводителям. Вредители снижают всхожесть семян, загрязняют их отходами своей жизнедеятельности, ухудшают качество. Между тем, иногда секрет успешной борьбы в том, чтобы не уничтожать бесплатных и добровольных помощников. Так, в недавно созданной «Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории» рассказали о клопах-черепашках. В поле обязательно истребление сорняков, но по периметру необходимо оставить дикорастущие растения. Ведь именно в ненужных на первый взгляд зарослях бурьяна живут те, кто питается этими клопами.

Впрочем, рассчитывать только на естественных врагов черепашек не стоит. Необходимо еще и правильно удобрять поля. Больше всего растения нуждаются в калии и фосфоре. Кроме того, можно использовать в посеве более устойчивые к нападению насекомых сорта.

 

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Опубликовано 21 Дек 2018 в 16:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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