12 сентября 2018



Орловцам напомнили, что не нужно получать лишние справки и можно защититься от мошенников

Кадастровая палата напомнила, что для проведения регистрации прав на недвижимость не требуется предоставлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Для проведения этой процедуры необходимо предоставить в Росреестр заявление и пакет документов. С полным перечнем документов, необходимых для регистрации прав на недвижимость в зависимости от вида учетно-регистрационного действия можно ознакомиться на сайте Росреестра.

Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» запрещает требовать у заявителя дополнительные документы, которые не предусмотрены этим законом. Выписка из ЕГРН не входит в перечень документов, необходимых для регистрации прав. При проведении правовой экспертизы Росреестр самостоятельно проверяет сведения об объекте недвижимости, на который регистрируются права, исходя из информации, содержащейся в ЕГРН на момент перехода права.

Владелец недвижимости (как физическое, так и юридическое лицо) может узнать информацию о принадлежащем ему объекте недвижимости с помощью сервиса Росреестра «Личный кабинет правообладателя», который размещен на главной странице сайта ведомства. Так, в личном кабинете собственник может получить информацию об основных характеристиках своей недвижимости: кадастровом номере, адресе, площади, кадастровой стоимости, а также сведения о правах (дате и номере регистрации), ограничениях и обременениях прав (в случае их наличия).

В «личном кабинете» владелец может также подать заявление о невозможности проведения сделок с принадлежащей ему недвижимостью без его личного участия. При подаче такого заявления в ЕГРН будет внесена соответствующая запись. Такое заявление служит основанием для отказа любому лицу, которое захочет провести операции с недвижимостью заявителя без его участия. Эта мера направлена на защиту прав собственников, а также является действенной мерой по борьбе с мошенничеством со стороны посредников, которые действуют по доверенности или по поддельным документам.

Для входа в «Личный кабинет правообладателя» необходима авторизация с использованием учетной записи единого портала государственных услуг Российской Федерации. Кроме того, получить справочную информацию из ЕГРН об объектах недвижимости можно с помощью бесплатного сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» на сайте Росреестра.

 

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Опубликовано 12 Сен 2018 в 16:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 3

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