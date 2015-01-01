Орловцам напомнили, что опасными могут быть даже съедобные грибы

В связи с началом грибного сезона Роспотребнадзор обратил внимание жителей на меры профилактики при употреблении грибов. Напомним, в 2017 году у нас было зарегистрировано 4 случая отравления грибами. Основная причина этих отравлений – недостаточная осведомленность населения о съедобных и несъедобных грибах. Отравление грибами могут вызывать собственно ядовитые грибы (бледная поганка, мухоморы, ложные опята), условно съедобные грибы (дождевики, сморчки, строчки), и даже съедобные грибы (в результате нарушения технологии приготовления грибов, при разложении белков в «старых» грибах, а также продуктов жизнедеятельности прижившихся насекомых и червей).

В очередной раз любителям «тихой охоты» напомнили, что собирать можно только те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобны. Не собирайте грибы в черте населенных пунктов, вдоль автомобильных и железных дорог. Грибы накапливают ядовитые вещества и становятся непригодными в пищу. Не покупайте грибы у случайных прохожих – они также могут быть собраны вдоль трасс. Не собирайте перезрелые, ослизлые, червивые, старые, переросшие и неизвестные грибы. Во время сбора нельзя пробовать грибы: употреблять их следует только после соответствующей термической обработки. Нельзя брать грибы, имеющие утолщения у основания ножки. Чтобы не ошибиться в выборе грибов, необходимо их срезать с целой ножкой, чтобы дома еще раз проверить. В особенности это касается сыроежек. Нельзя забывать, что некоторые съедобные грибы (опенок осенний, сыроежка) имеют ядовитых двойников. При сборе опят не следует брать похожие на них грибы с ярко окрашенной блестящей шляпкой. Принесённые домой грибы должны быть в тот же день разобраны по отдельным видам и вновь тщательно просмотрены. Все сомнительные, перезрелые, дряблые грибы нужно выбросить! Нижнюю часть ножки, загрязнённую землёй, срезают, а грибы тщательно очищают от песка и сора.

Грибы должны быть тщательно промыты и подвергнуты кулинарной обработке (многократное отваривание) в день сбора или не позднее следующего утра. Отвар сливается после каждой варки грибов, время отваривания — 5—15 минут.

Блюда из грибов рекомендуются в пищу только абсолютно здоровым людям, не страдающими заболеваниями пищеварительного тракта. Детям и людям пожилого возраста нежелательно употребление грибов.

Первыми признаками отравления являются: тошнота; непрекращающаяся рвота; обильное слюноотделение; сильная потливость; возрастающая слабость; одышка; головокружение; сильные боли в животе; головная боль; жидкий стул (иногда с кровью). Если при отравлении произошло поражение центральной нервной системы, то наблюдаются следующие признаки: судороги; нарушения зрения; возбуждение; бред; галлюцинации.

При первых признаках отравления необходимо срочно обращаться за медицинской помощью! До прихода врача соблюдать постельный режим, употреблять много жидкости (холодной воды, холодного крепкого чая), можно применять активированный уголь.