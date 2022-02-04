4 февраля 2022



Орловцам напомнили, как действует «гаражная амнистия»

В течение пяти лет — до 1 сентября 2026 года — жители нашего региона могут оформить незарегистрированный гараж и землю под ним по упрощенной схеме в порядке «гаражной амнистии». Многие орловцы, добросовестно использующие свои гаражи на протяжении многих лет, получили возможность оформить право собственности без сложных процедур, предусмотренных земельным законодательством.

— За четыре месяца действия «гаражной амнистии» орловцами зарегистрировано около 140 земельных участков и порядка 40 граждан воспользовались упрощенным порядком для оформления своих прав на гаражные строения. Регистрация права собственности проводится Росреестром в течение одного рабочего дня, — рассказала руководитель орловского Росреестра Надежда Кацура.

Напомним, закон устанавливает, что до 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен, в частности, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям. Также земельный участок может быть предоставлен наследнику гражданина.

 

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Опубликовано 04 Фев 2022 в 19:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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