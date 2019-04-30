Орловцам напомнили, как не заблудиться в лесу

Поисково-спасательный отряд «Путеводная Звезда» накануне майских праздников опубликовал памятку, как не заблудиться лесу. Ежегодно в лесах пропадают сотни людей, причем каждый пятый потерявшийся погибает. Неважно, зачем вы отправились в лес: за ягодами, грибами или просто на прогулку. Не имеет значения, сколько раз вы были в этом лесу и как хорошо его знаете. Заблудиться может каждый! Поэтому запомните список вещей, которые обязательно нужно взять с собой, чтобы даже в экстренной ситуации вас могли разыскать и спасти:

— телефон с полным зарядом батареи, даст возможность сообщить о том, что вы заблудились и вызвать спасателей;

— спички, они помогут развести костер и не замерзнуть ночью. Переохлаждение — одна из причин гибели в лесу;

— компас. Даже если вы не умеете им пользоваться, возьмите его с собой! Он значительно облегчит работу спасателей;

— свисток, поможет ответить на отклик спасателей, если у вас уже нет сил. Звук свистка в лесу слышен гораздо лучше, чем крик о помощи;

— яркая одежда — никаких камуфляжных расцветок! Наденьте на себя одежду белого, оранжевого, красного цветов. В ней вы будете заметнее в лесу, что существенно облегчит ваш поиск;

— воду и запас еды (лучше всего печенье, орехи, шоколад);

— дождевик или большой полиэтиленовый пакет, которые помогут не промокнуть и сохранить тепло.

Если вы все же заблудились — не паникуйте! Чтобы благополучно дождаться помощи следует:

— остановиться(!) Очень важно оставаться на том месте, где вы поняли, что потерялись. При дальнейшем движении вы можете удаляться от людей, которые будут вас искать;

— вызвать спасателей (112) и беречь заряд телефона;

— развести костер;

— не сидеть на земле. Это может вызвать быстрое переохлаждение;

— ни в коем случае не подходить к воде. Вода опасна — она может вызвать кишечные расстройства;

— на шум отвечать шумом. Это не только поможет спасателям быстрее определить ваше местонахождение, но и отпугнет диких зверей.

И главное помните! Не ходите в лес в одиночку! Перед походом в лес обязательно сообщите родным или соседям, куда именно вы пошли и когда планируете вернуться. Если не успеваете к указанному времени, позвоните и предупредите об этом. Берегите себя и своих близких.