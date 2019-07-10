Орловцам напомнили, как не заболеть, промокнув под дождем

В Орле не предвидится прекращение дождливой погоды. Поэтому группа «Медтехника» в соцсети ВК напомнила, что делать, если вы сами или ваши дети сильно промокли под дождём. Во-первых, сразу же снимите мокрую одежду. Дело в том, что мокрая одежда очень холодная, она может вызвать переохлаждение организма, если носить её слишком долго. Обязательно укутайтесь в тёплые вещи до тех пор, пока не почувствуете себя достаточно комфортно и тепло.

Затем, чтобы усилить эффект обогрева, нужно выпить горячий чай. Можно добавить в него мёд, лимон по вкусу. Неплохо сделать травяной противопростудный настой. В любой аптеке можно найти сбор трав, которые полезны в профилактике простуды и гриппа. Благодаря горячему и обильному питью вы как следует пропотеете и снимите стресс от того, что промокли под дождём.

Следует помнить, что в большинстве своём заболевания преследуют людей не от самого дождя, а от того, что промокли ноги. Поэтому после чая следует применить ванночку. Наиболее эффективна будет ванночка на основе сухой горчицы. Для этого необходимо залить её водой и поместить ноги в неё на какое-то время. Можно использовать и другой метод — насыпать сухую горчицу в носки и поносить их.

Если вы долго пробыли под дождем и серьезно промокли — то погрейте спину и грудь. Это поможет избежать ряда серьёзных заболеваний. Очень эффективно использовать банки на спину, горчичники, йодную сетку. Главное, не перестарайтесь, чтобы не сжечь кожу во время проведения подобных профилактических мер.

Также отличный профилактический эффект окажет горячая ванна. По возможности примите её, чтобы согреться. Можно добавить в воду эфирные масла.

Затем, выполните ингаляции, чтобы защитить себя от различных простудных заболеваний. Если нет специальных масел, можно просто подышать паром над кастрюлей с кипящим картофелем. Это позволит быстро и эффективно прогреть носоглотку. Не менее полезно использовать другую процедуру. Для этого сделайте слабый раствор соли и соды и промойте такой смесью нос и рот.

И ешьте лук и чеснок! Эти продукты считаются одними из самых лучших защитников от простуды и гриппа. Добавляйте их во всевозможные блюда. Но также полезно нарезать мелко данные овощи, поставить их рядом с местом, где будете спать, функционировать. Это позволит справиться с бактериями и вирусами.