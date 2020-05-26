Орловцам напомнили, как нужно правильно самоизолироваться

Для безопасной самоизоляции сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют следовать нескольким правилам. Во-первых, нужно проводить влажную уборку не менее 2 раз в день с применением обычных моющих средств. Особое внимание следует уделить туалету, ванной и кухне. Уборку лучше делать в одной и той же последовательности: жилая комната — кухня- ванная- туалет. Салфетки, тряпки после уборки следует тщательно промыть в моющем средстве и высушить. Если есть возможность, следует использовать одноразовые салфетки, тряпки, ветошь,

Что касается дезинфекции, то протирать специальным раствором достаточно 1 раз, в конце дня. Особо уделить внимание поверхностям, к которым прикасаются чаще всего — дверные ручки, краны, столы, спинки стульев и т.д.,

Кухонную посуду, утварь рекомендуют мыть с использованием обычных моющих средств, после чего ополоснуть кипятком и высушить, разместив таким образом, чтобы вода свободно стекала с вымытых предметов. При использовании посудомоечной машины дополнительная обработка посуды не требуется,

Не забывать обработать кожным антисептиком руки после проведения уборки,

Если вы передаете что-то лицу, находящемуся на самоизоляции, в пакетах — то затем нужно обработать руки кожным антисептиком.

Не забывать проветривать все комнаты в зависимости от погодных условий. Чем чаще — тем лучше.

Стирку белья следует проводить в обычном режиме, при температуре воды 60 градусов.

Для проведения дезинфекции следует использовать дезинфекционные средства, предназначенные для обеззараживания поверхностей в соответствии с инструкцией по применению.

При отсутствии дезинфекционных средств можно использовать отбеливатели для белья — хлорные и кислородные. На этикетках отбеливателей есть указание как приготовить раствор отбеливателя для дезинфекции. При отсутствии такой информации, для приготовления дезинфицирующего раствора следует взять 1 часть отбеливателя (грамм, миллилитр) на 10 частей теплой воды, или одна столовая ложка на стакан теплой воды. Раствор тщательно перемешать. Работать в перчатках, не допускать попадания в глаза!

Не следует готовить сразу большое количество дезинфицирующего раствора, на один-два дня достаточно 0,5 — 1 литра.

Приготовленный раствор следует хранить в темном месте, в хорошо закрытой емкости. Проведение дезинфекции следует проводить в перчатках. Продезинфицированные поверхности через 5-10 минут нужно протереть салфеткой, смоченной чистой водой.

При отсутствии кожного антисептика нужно мыть руки водой с мылом, тщательно намыливая все руки в течение 15-20 секунд, а затем смывая теплой водой.

После завершения периода домашней изоляции режим уборки и дезинфекции можно продолжить, сократив их периодичность.