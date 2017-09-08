Орловцам напомнили, как отличить настоящие деньги от подделок без спецтехники

Чаще всего встречаются поддельные денежные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Существует несколько способов, как отличить настоящие деньги от поддельных без специального оборудования, — рассказали в пресс-службе УМВД. Так, на подлинной пятитысячной или тысячной купюре при наклоне видны муаровые (радужные) полосы и буквы РР. На тыльной стороне банкноты через лупу отчетливо просматривается микротекст 5000 ЦБ РФ или 1000 ЦБ РФ. На фальшивой купюре серия и номер стираются, радужных полос не видно. Также на фальшивой купюре нет букв РР и надпись 5000 ЦБ РФ или 1000 ЦБ РФ отсутствует.

Полицейские напоминают, что если с вами пытаются расплатиться или уже расплатились фальшивыми деньгами, немедленно сообщите об этом в полицию. При обнаружении фальшивой купюры не пытайтесь ею расплатиться, так как сбыт поддельных денег является преступлением. Если вы сомневаетесь, являются ли настоящими имеющиеся банкноты, обратитесь в любое отделение банка и попросите проверить их на подлинность.

Особенно сотрудники полиции призывают к бдительности работников сферы торговли и услуг. Очень важно своевременно сообщить в правоохранительные органы о попытке или сбыте подделки. Как показывает практика, большинство преступлений, связанных со сбытом поддельных денег, раскрывается именно благодаря правильным первоначальным действиям распознавших фальшивку и своевременно сообщивших о факте сбыта в полицию.

 

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Опубликовано 17 Янв 2018 в 15:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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