Орловцам напомнили, как отличить настоящие деньги от подделок без спецтехники

Чаще всего встречаются поддельные денежные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Существует несколько способов, как отличить настоящие деньги от поддельных без специального оборудования, — рассказали в пресс-службе УМВД. Так, на подлинной пятитысячной или тысячной купюре при наклоне видны муаровые (радужные) полосы и буквы РР. На тыльной стороне банкноты через лупу отчетливо просматривается микротекст 5000 ЦБ РФ или 1000 ЦБ РФ. На фальшивой купюре серия и номер стираются, радужных полос не видно. Также на фальшивой купюре нет букв РР и надпись 5000 ЦБ РФ или 1000 ЦБ РФ отсутствует.

Полицейские напоминают, что если с вами пытаются расплатиться или уже расплатились фальшивыми деньгами, немедленно сообщите об этом в полицию. При обнаружении фальшивой купюры не пытайтесь ею расплатиться, так как сбыт поддельных денег является преступлением. Если вы сомневаетесь, являются ли настоящими имеющиеся банкноты, обратитесь в любое отделение банка и попросите проверить их на подлинность.

Особенно сотрудники полиции призывают к бдительности работников сферы торговли и услуг. Очень важно своевременно сообщить в правоохранительные органы о попытке или сбыте подделки. Как показывает практика, большинство преступлений, связанных со сбытом поддельных денег, раскрывается именно благодаря правильным первоначальным действиям распознавших фальшивку и своевременно сообщивших о факте сбыта в полицию.