Орловцам напомнили, как победить личинок жука-щелкуна

Всевозможные вредители, живущие в земле, причиняют немало разочарования садоводам и огородникам, уничтожая с таким трудом выращенный урожай. Одно из первых мест среди вредителей принадлежит проволочнику. Это личинка жука-щелкуна. Многие знают «в лицо» желто-коричневых червяков длиной 2-3 см с довольно плотным покровом. Взрослая особь – черный жук с продолговатым телом до 5 см длиной. Название «щелкун» жук получил из-за характерных щелчков, издаваемых специальным зацепом на спинном щитке при попытке перевернуться. Имеет пятилетний цикл развития. Самка по весне откладывает более 100 яиц под комьями земли, остатками растений. В первый год личинки безвредны для культурных растений, в течение следующих трех лет могут наносить большой урон сельскому хозяйству: поедают семена до появления из них всходов, корни, мягкие части стебля. Они продвигаются внутри корней и клубней, выедая ходы, отчего растения загнивают и гибнут. Повреждают различные сельскохозяйственные, садовые, лесные культуры. Большой урон наносят картофелю, в первую очередь — его лёжкости и товарному виду (прогрызают в клубнях ходы, после чего быстро развивается гниение).

Для избавления от проволочника нужно соблюдать правила агротехники:

• осенью грунт тщательно перекапывается, при обнаружении личинок или взрослых особей проволочника их уничтожают;

• устраняются сорняки и остатки предыдущих культур (проволочник предпочитает иван-чай и пырей, поэтому эти растения нужно устранить в первую очередь);

• соблюдаются правила севооборота (картофель допускается высаживать после капусты, тыквы, свеклы, морковь – после огурцов, томатов, лука, бобовых культур);

• помогает в борьбе высаживание сидератов, отпугивающих проволочника (фацелия, люпин, горчица).

Использование минеральных веществ позволяет избавиться от проволочника за короткие сроки. Одним из таких способов является применение селитры. Такое удобрение начинает действовать сразу после попадания в землю и не теряет свойства после наступления похолоданий. В результате изменяется кислотность грунта, и проволочник погибает.

Для борьбы с почвенными вредителями разрабатываются и специальные химические препараты. Эффективным средством против проволочника является «Базудин». При взаимодействии с насекомыми препарат проникает в кишечную систему. Препарат оказывает парализующее воздействие, и проволочник погибает, — сообщили в пресс-службе референтного центра Россельхознадзора.