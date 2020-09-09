Орловцам напомнили, как подготовить розы к зиме

Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, хорошая зимовка растений – залог прекрасного сада в будущем сезоне. Самым лучшим укрывным материалом для роз является снег. Все дополнительные меры принимают при его отсутствии.

Последнее время появилось много сортов роз, которые не входят в состояние покоя к зимним холодам.

Если растение цветет до самой зимы, то оно особенно нуждается в укрытии. Такие цветы тратят много энергии на развитие и не успевают подготовиться к морозам.

К капризным, требующим укрытия, относятся следующие сорта:

— чайно-гибридные (Лаки Пис, Пер Гюнт, Прима Балерина, Дам де Керр и т.д.);

— флорибунда (Амбер Куин, Голден Веддинг, Алебастр, Космос и т.д.);

— миниатюрные (Джевел, Клементина, Циндерела, Колибри, Бигуди, Даниела и т.д.).

Морозоустойчивыми считаются только парковые, видовые сорта и некоторые гибриды. Однако несмотря на их выносливость, зима для них также может оказаться губительной, если их не подготовить к морозам.

Перед укрытием роз на зиму необходимо провести подготовительные мероприятия.

Осенью корневую систему удобряют смесями с магнием, калием и фосфором, перестают поливать и рыхлить почву. Это делается, чтобы растение не выбрасывало новые стебли, а накапливало питательные вещества в корневой системе для удачной зимовки.

Вносить удобрения осенью можно следующими способами:

— разбрасывать сухое комплексное удобрение в прикорневую зону многолетника (не позже последней декады сентября – первой декады октября);

— использовать жидкие подкормки «под корень» (в последней декаде августа и в первой декаде сентября);

— удобрять розы «по листу».

В качестве сухих подкормок цветоводы часто используют не только комплексные минеральные удобрения, но и народные средства. Наиболее популярными осенними сухими подкормками являются древесная зола и шкурки бананов. Древесную золу можно разбрасывать по поверхности приствольных кругов или готовить из нее настой, который вносится строго под корень растений.

Один из этапов подготовки роз к зиме — обрезка. Нужно правильно рассчитать время обрезок. Если сделать это рано, стебель выпустит новые побеги, которые ослабят ее и погибнут с первыми заморозками сами. Оптимальное время очистки куста — октябрь-ноябрь. Ориентируйтесь на температуру, когда столбик термометра опустится дo 3-5 °С можно начинать.

Растение очищают от вредителей и зараженных частей, а перед началом холодов срезают и здоровые листья, и побеги. Острым секатором нужно отсечь побеги, держа лезвия под углом в 45 градусов. Кустовые и вьющиеся сорта оставляют без одной трети побегов, а плетистые виды просто подстригают, избавляя их от отцветших бутонов, веток и листьев. Места срезов нужно обработать и посыпать золой.

Укутывать цветы лучше в погожие дни, когда нет дождя. Разные сорта выдерживают разные морозы. Перед утеплением побеги обрабатывают растворами от мучнистой росы и других вредителей. Можно приготовить 3% pacтвop жeлeзнoгo купopoca или бopдocкoй жидкocти.

Если начать утепление раньше времени, то ветки могут сгнить, а если начать позже — они промерзнут. Оптимальное время для укрытия, когда температура воздуха стабильно держится в течение 5-7 дней на отметке -3-5°С. В разных регионах это разные месяцы.

Процесс укрытия зависит от способа, который садовод выберет для своих цветов. Наиболее распространенными и простыми в исполнении считаются следующие методы: воздушно-сухой метод; джутовая ткань; создание щитовой конструкции; укрывание лапником и многие другие.

Если зима окажется слишком теплой, то, возможно, придется время от времени проветривать розы под укрытием. В противном случае они могут запреть.

Весной укрытие снимают постепенно, чтобы не обжечь цветы ярким солнцем.

Если все осенние работы в розарии проведены правильно, то кусты роз окрепнут за осень, под правильно обустроенным укрытием переживут спокойно зиму. А с наступлением весны, когда все укрытия уберут, растения начнут активный рост, а затем и обильно зацветут.