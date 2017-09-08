Орловцам напомнили, как подготовить розы к зиме

Каждый сорт требует индивидуальных условий зимовки. Очень боятся морозов чайногибридные розы и некоторые разновидности плетистых. Более стойкими считаются миниатюрные сорта и флорибунда. Парковые розы – самый «закаленный» тип растений. Большинство из них вообще не требует особого укрытия, — рассказали в пресс-службе референтного центра Россельхознадзора.

Также не последнюю роль играет тот факт, в каком месте и как посажены розы. Они любят свет и тепло, поэтому не стоит сажать розы в тени. Там они плохо переносят зиму. Если участок земли низкий и там собирается талая вода, можно поднять его уровень на 30-40 сантиметров. Очень важно посадить розы таким образом, чтобы к ним был легкий доступ. Достаточное пространство между розами позволяет сделать уход за ними довольно комфортным. Регулярно необходимо кусты пропалывать, обильно поливать, взрыхлять почву и укутывать на зиму.

Подготовка роз к хорошей зимовке начинается задолго до наступления зимы.

— Уже в августе их прекращают поливать. Затем растения подкармливают фосфорно — калийными удобрениями, чтобы ветви одревеснели к холодам.

— Не стоит рыхлить землю. С началом сентября прекращают всяческие рыхления почвенного слоя вокруг кустов, чтобы не провоцировать рост молодых побегов. Это убережет спящие почки от пробуждения, особенно если температура сентября напоминает летнюю.

— Проводим обрезку.

Обязательным условием успешной зимовки роз является их обрезка. Не требуют обрезки только парковые и почвопокровные виды, а плетистые розы обрезают лишь слегка. Процедура обрезки укрепляет растения, повышает их морозостойкость, улучшает воздухообмен кроны. Стричь ветки следует на уровень высоты будущего укрытия, чтобы можно было спрятать весь куст. Всю зелень (листья и молодые побеги) – вырезайте, потому что они все равно морозов не выдержат, а одревесневшие части слегка укорачивайте. Обрезку осуществляют перед самым укрытием растений на зиму, во второй половине октября или начале ноября. Заранее подготовьте инструменты – они должны быть хорошо наточены и стерильны. Обрезают розы задолго до того, как их нужно будет укрыть. Лучшее время, когда обрезать розы на зиму — это конец сентября — октябрь, когда наступают устойчивые заморозки.

Обрезке подвергают и зрелые, и только что высаженные кустики: нужно удалить все сухие, больные, старые и слабые стебли, срезать цветы и бутоны, полностью удалить с ветвей листву. Оставьте на кусте 3-5 наиболее развитых побегов, по возможности равноудаленных друг от друга, а все остальные вырежьте. Обязательному удалению подлежат также все не успевшие вызреть побеги, поскольку зимой под укрытием они начнут гнить и могут погубить весь куст.

— Подчищаем мусор. Из-под каждого куста выгребите скопившийся мусор, типа сухой листвы, травы и пр., чтобы избежать грибковых болезней, споры которых любят селиться в подобных местах.

— Обрабатываем кусты. Для укрепления иммунитета и повышения устойчивости кустов к влаге опрыскайте розы железным купоросом либо бордоской жидкостью.

— Окучиваем каждую розу. Для улучшения аэрации корневой системы необходимо после опрыскивания окучить розы, подняв землю примерно на 20 см. Зимою рыхлая почва удерживает много воздуха, который не дает морозу пробраться к корням. Окученные почвой корни роз слоем выветрившегося торфа, сухого песка, стружками или опилками.

Если мороз не большой, до — 5°С, укрывать корни роз не нужно. Такой мороз не страшен, а даже полезен. Он послужит, своего рода, закалкой для растения. И оно будет более устойчиво к морозам. Лучше спрятать растения чуть позже, чем преждевременно. Слабый мороз побегам не страшен. Он только закалит розы и ускорит созревание веток. Зато преждевременное укрытие спровоцирует рост молодых побегов и разбудит почки, что, естественно, на зиму вовсе не нужно.

Корни роз в конце сентября необходимо утеплить, насыпав на них слой земли в 30 сантиметров. Сверху корни роз нужно укрыть опавшими листьями или снегом. Опавшие листья послужат защитой и дополнительными питательными веществами. А снег очень хорошо сохраняет тело. Это защитит растение от промерзания сами корни и стебли.

При укрытии роз на зиму должна стоять сухая погода. Если до этого шли дожди или мокрый снег, стоит подождать пару деньков до высыхания почвы под кустами, потому что излишняя влага может спровоцировать разные грибные инфекции, а в закрытом режиме растения быстро подхватят болезнь.

Выяснив, как подготовить розы к зиме, и сделав все необходимые процедуры, начинаем ожидать стабильных холодов. Это случится где-то в середине октября. Раньше срока укрывание роз на зиму проводить не стоит. Сигналом к началу укрывных работ должны послужить стабильные минусовые температуры (около -6), которые будут держаться неделю и более. При любом типе укрытия, которое вы выберете, обязательным условием хорошей зимовки должна быть внутренняя воздушная прослойка, т.е. роза и материал не должны плотно соприкасаться. Это убережет кусты от выпревания в конце зимы, когда начинаются затяжные оттепели. Если укрытие слишком плотно охватывает ветви, то нарушается нормальное поступление кислорода, и растение «задыхается».

Но ни в коем случае нельзя укрывать розы на зиму полиэтиленом. При наступлении солнечных теплых дней воздух под пленкой разогреется, создавая парниковый эффект. Почки начнут распускаться днем, а в холодные ночи — замерзать. Так вы можете лишиться своих цветов.