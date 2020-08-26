Орловцам напомнили, как распознать бешенство у домашних питомцев

Россельхознадзор опубликовал памятку владельцам домашних животных, чтобы они могли по изменению поведения и ряду других признаков распознать смертельно опасное заболевание. Напомним, бешенство — острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся абсолютной летальностью. Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса или ослюнения поврежденных кожных покровов или наружных слизистых оболочек. Затем, вирус, распространяясь по нервным путям, достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжёлые нарушения, приводящие к гибели.

С момента инфицирования характерные признаки бешенства у животных могут проявиться через 3–6 дней до 5–8 недель, что зависит от общего физиологического состояния, количества вируса в организме инфицированных особей, вирулентности возбудителя, состояния иммунной системы. В некоторых случаях при бешенстве животных первые проявления могут возникнуть через год после заражения. При этом зараженные инфицированные особи являются скрытыми вирусоносителями, представляя реальную опасность для здоровых особей.

Бешенство у домашних животных может протекать в буйной, тихой, паралитической, абортивной, атипичной формах, каждая из которых имеет свою характерную симптоматику.

Как правило, на начальной стадии развития инфекции у больных животных незначительно повышается общая температура тела. Состояние апатичное, угнетенное. Возможны незначительные некоторые проявления поражения центральной нервной системы (мышечная дрожь, судороги, спазмы). По мере прогрессирования инфекции симптомы становятся более выраженными.

Выделяют три формы бешенства: буйная, паралитическая (тихая), атипичная.

Бешенство у коров протекает в тихой и буйной форме. Продолжительность инкубационного периода может составлять от двух месяцев до одного года. При бешенстве у коров, если болезнь протекает в буйной форме, отмечают повышенную возбудимость. Животное проявляет агрессию к людям, собакам, кошкам, другим домашним животным. Корова бросается на стены, наносит удары рогами, нервно бьет хвостом. Температура повышена. Отмечают слюнотечение, потливость. Аппетит понижен. Нижняя челюсть отвисшая. Зрачки расширены, не реагируют на свет.

Конечности напряжены, вытянуты. При тихой форме инфекции у КРС отсутствует жвачка, нет аппетита. Животные угнетены, вялые, быстро теряют в весе, хрипло мычат. У коровы прекращается секреция молока. Появляются признаки паралича гортани, языка, глотки, передних, задних конечностей. Нижняя челюсть отвисшая. Отмечают обильную саливацию, самопроизвольную дефекацию. Смерть наступает на третий-пятый день с момента проявления клинической симптоматики.

У коз, овец отмечают такие же симптомы при буйной, тихой форме бешенства, как и у крупного рогатого скота, а именно: агрессию к людям, животным, особенно к кошкам, собакам, сильное истощение, половую возбудимость, парезы, параличи. Козочки, овцы топчутся на одном месте, бодаются, отказываются от воды, кормов. Болезнь развивается быстро. На третий-пятый день с момента появления первых характерных симптомов животные погибают.

Бешенство у лошадей проявляется повышенной возбудимостью, неадекватной реакций на внешние раздражители. Животные могут проявлять агрессию и по отношению к людям, своим сородичам. В периоды возбуждения лошадки бросаются на стены, сгрызают кормушки, начинают поедать несъедобные предметы. Возбуждение переходит в полную апатию. Отмечают мышечные спазмы, судороги щек, губ, грудины. Конечности напряжены, вытянуты. Нарушается координация движений, развивается паралич глотки, языка, нижней челюсти. Ржание становится хриплым. Заметна обильная саливация. Животные выглядят сильно истощенными, погибают на третий-шестой день. В некоторых случаях летальный исход возможен в первые сутки развития болезни.

У свиней бешенство протекает в острой и буйной формах. Свинки сильно возбуждены, поедают несъедобные предметы, боятся воды, отказываются от комбикормов, ведут себя агрессивно, неадекватно. Свиноматки могут поедать своих поросят, проявляется чувство страха, сильного беспокойства, паники.

На 2–3 сутки развиваются парезы, параличи конечностей, нижней челюсти, гортани. Животные становятся вялыми, апатичными, не реагируют на внешние раздражители, постоянно лежат на одном месте. Продолжительность вирусного недуга составляет шесть – семь дней, после чего больные животные погибают.

После заражения собак или кошек бешенством, как правило, проходит около 15 дней, прежде чем животное начнет себя агрессивно вести.

Наиболее часто у собак проявляются следующие симптомы:

1. Начинает грызть место укуса или лизать его.

2. У собаки расширяются зрачки, при этом начинает вести себя агрессивно и даже убегает из дома.

3. Сохраняя аппетит, собака может проглатывать несъедобные вещи.

4. У животного может быть сильное слюноотделение с пеной и рвота (врачи относят это к основному симптому бешенства).

5. Водобоязнь (может не проявляться).

После проявления этих признаков, как правило на третий день наступает паралич всех мышц и смерть животного.

У кошек наиболее часто наблюдается слюноотделение и сильное возбуждение.

Покусавшие людей или животных собаки, кошки и другие животные (кроме явно больных бешенством) подлежат немедленной доставке владельцем или специальной бригадой по отлову безнадзорных собак и кошек или других животных в ближайшее ветеринарное лечебное учреждение для осмотра и карантинирования под наблюдением специалистов.

Для предотвращения распространения заболевания руководители животноводческих хозяйств, предприятий, учреждений, организаций и граждане — владельцы животных обязаны:

— соблюдать установленные местной администрацией правила содержания собак, кошек, пушных зверей и хищных животных;

— доставлять принадлежащих им собак и кошек в сроки, устанавливаемые местной администрацией по представлению главного государственного ветеринарного инспектора района (города), в ветеринарные лечебно — профилактические учреждения для осмотра, диагностических исследований и предохранительных прививок антирабической вакцины;

— регистрировать принадлежащих им собак в порядке, устанавливаемом местной администрацией;

— не допускать собак, не привитых против бешенства, в личные подворья, на фермы, в стада, отары и табуны;

— принимать меры к недопущению диких животных к стадам, отарам, табунам, животноводческим помещениям;

— выпасать сельскохозяйственных животных и содержать их на фермах, откормочных площадках, в летних лагерях под постоянной охраной с использованием вакцинированных против бешенства собак;

— немедленно сообщать ветеринарному специалисту, обслуживающему хозяйство (населенный пункт), о подозрении на заболевание животных бешенством и случаях покуса сельскохозяйственных и домашних животных дикими хищниками, собаками или кошками, принимать необходимые меры к надежной изоляции подозрительных по заболеванию или покусанных животных.