Орловцам напомнили, как сберечь почву

Плодородная почва истощается от многолетнего использования. Владельцы ферм и крупные государственные сельские хозяйства должны придерживаться определенных правил, которые разработаны, чтобы сберечь землю. Способов сохранения плодородного слоя почвы несколько, только комбинируя их, можно достичь хорошего результата.

О насущной необходимости беречь почву говорят не так часто и громко, как о сохранении запасов воды и полезных ископаемых. Чтобы сберечь почву, нужно сохранить леса и другие скопления деревьев. Корни растений держат слои земли, соединяют их, не дают разрушаться. Деревья с мощной корневой системой препятствуют эрозии почвы. Густой растительный покров мешает ветру разрушить верхний

Хорошим способом сохранения почвы является террасирование ландшафта. Холмистую культурную площадь выравнивают, чтобы вода, стекающая с возвышений, не вымывала верхний слой земли.

Сельское хозяйство должно разумно распределять поля под зерновые культуры. Ежегодной обработкой земель разрушается структура почвы. Удобрения и подпитки не дают отличного результата. Пашня должна отдохнуть, постоять «без работы» в естественных условиях.

Еще один способ беречь почву – вспахивание определенным наклонным методом, который замедляет водный поток и не дает ему смывать землю. Это же позволяет влаге быстрее проникать в почву.

Обильный, но правильный полив тоже сохраняет землю, не дает ей превращаться в пыль. В этом случае эрозия не затронет почву, и земля не будет унесена ветром.

Нужно защищать живущие в земле организмы и микроорганизмы. Черви и другие животные, которые образуют гумус делают в почве ходы. Ферменты, образующиеся в результате жизнедеятельности этих существ, необходимы истощенной земле.

Посадку зерновых культур нужно чередовать. Есть родные растения, которые распространены в данном климате, они восстанавливают почву. Их необходимо высаживать после «неродных», которые как раз и вытягивают полезные вещества из земли, — напомнили в пресс-службе Россельхознадзора.