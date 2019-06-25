Орловцам напомнили, как сберечь своего «железного коня»

В Орле чаще всего похищают велосипеды из подъездов домов. По данным пресс-службы УМВД, за 5 месяцев этого года в Орле зарегистрировано порядка пятидесяти фактов хищения чужого имущества, по которым были возбуждены уголовные дела В большинстве случаев похитителей удалось найти и привлечь к ответственности. Нередко объектом внимания преступников становится двухколесный транспорт — цены на некоторые модели перевалили за среднюю зарплату по региону. Чтобы уберечь своего «железного коня» необходимо соблюдать ряд простых правил:

1) не оставляйте велосипед в подъездах, около своих домов на ночь, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство. Всегда забирайте велосипед домой, к тому же во многих жилых домах имеются запираемые подвалы, у вас есть право оставлять велосипед там;

2) по возможности не оставляйте велосипед без присмотра, даже если отлучаетесь ненадолго. Если сторожить велосипед некому, а вы отошли ненадолго обязательно пристёгивайте его специальным запирающим устройством с металлическим стержнем;

3) сделайте гравировку на деталях, колесах, раме, либо на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете, записать ваши Ф.И.О);

4) если возле своего велосипеда вы увидите граждан, которые ломают замок, вызывайте полицию сами или попросите об этом прохожего. Не забудьте указать место, куда должны прибыть сотрудники и не спугните воров.

Выполнение этих рекомендаций позволит сохранить ваше имущество.