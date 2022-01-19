19 января 2022



Орловцам напомнили, как сохранить комнатный сад

Почти все комнатные растения имеют два чередующихся периода в своей жизни, которые повторяются ежегодно: период роста (вегетация, цветение, плодоношение) и покоя. Последний бывает вызван недостатком света зимой. Во время вегетации растениям для развития необходимо много влаги и питания, а в период покоя — значительно меньше.

Весной и летом на потребность в воде указывает само растение. Если после поливки вода быстро всасывается — это свидетельствует о том, что растение в данное время нуждается в обильном увлажнении. Застой влаги — показатель малой потребности растения в воде, его тогда надо поливать меньше, а не впитавшуюся в течение 2 часов воду следует слить.

Переувлажнение почвы, особенно зимой, приводит к угнетению и даже к загниванию корневой системы и как следствие вызывает замедление роста, пожелтение и опадание листьев, то есть симптомы, возникающие при недостатке питательных веществ. В таких случаях некоторые любители, желая спасти растение, начинают его подкармливать, а это приводит к ещё большему угнетению ослабленной корневой системы.

Сильно пересохшая земля образует трещины. Чтобы вода не стекала по стенкам горшка, трещины перед поливкой нужно зарыхлить или поставить горшок 1 к 3 его высоты в сосуд с водой на некоторое время.

Зимой нельзя поливать холодной водой, лучше, если она будет на 2 или 3 градуса выше температуры воздуха в помещении.

Для поливки и внесения удобрений в растворенном виде большое значение имеет качество воды. Она должна быть мягкой, то есть по возможности меньше содержать примеси различных солей (карбонаты, сульфаты, хлориды). Постоянная поливка растений жесткой водой приводит к нарушению правильного режима их питания.

Очень хорошо для комнатных растений использовать мягкую дождевую или снеговую воду. Поливать и удобрять растения по одной и той же установленной схеме нельзя. Если их выращивают в небольшом горшке с легкой, хорошо дренированной почвой, в теплом светлом помещении, надо поливать и удобрять чаще. Легкие почвенные смеси, содержащие значительное количество листовой земли, песка, рыхлящих компонентов, плохо удерживают влагу, быстро пересыхают. Однако чистая поливка приводит к быстрому вымыванию питательных веществ, в первую очередь азота. Тяжелая глинистая почва, а также земля с высоким содержанием органического вещества (например, торфа) лучше удерживают питательные элементы.

 

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Опубликовано 19 Янв 2022 в 16:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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