Орловцам напомнили, как сохранить урожай картофеля

Перед наступлением заморозков многие орловцы закупают картофель для длительного хранения. Наиболее хорошее время для приобретения картофеля на зиму — это конец сентября (примерно последняя неделя) и первая половина октября. Картофель относится к категории наиболее часто употребляемых овощей. Люди запасаются им на зиму в больших количествах. Но для того, чтобы картофель хранился длительное время и не портился, необходимо обеспечить ему оптимальные условия. Какие именно — рассказали в пресс-службе референтного центра Россельхознадзора.

Одно из главных условий долгого хранения картофеля зимой – это правильный выбор продукта. Нужно помнить о том, что для этой цели подходят не ранние сорта картофеля, а те, что были выкопаны под конец сезона, т.е. длительному хранению подлежат сорта, которые созревают в августе-сентябре. Если вы самостоятельно выращиваете картофель на даче, то выкапывать его необходимо только в сухую теплую погоду – влажная земля является одной из причин быстрого гниения и прорастания корнеплода при его хранении.

Длительность хранения клубней напрямую зависит от качества их подготовки. Перед тем, как помещать картофель в ящики или в погреб, необходимо провести их сортировку. Поврежденный картофель храниться очень плохо, такой плод в обязательном порядке будет гнить во время хранения. При сортировке картофеля необходимо отбирать в сторону поврежденные вредителями и подгнившие плоды. При отборе картофеля в сторону также устраняются спекшиеся на солнце плоды, так как они являются носителями грибка, который в процессе хранения может перейти на нормальный картофель.

Перед помещением клубней в подвал их необходимо тщательно освободить от земли и просушить. Для этого картофель раскладывается на участке в один слой и выдерживается в течение нескольких часов. Во время хранения клубням обеспечивают оптимальную температуру. Это обеспечит длительное хранение, а также избавит плоды от гнили и грибка.

Помимо всего этого следует помнить о том, что даже просушенный и целый картофель необходимо время от времени перебирать, выискивая и отделяя проросшие или подгнившие клубни.

Хранение картофеля в домашних условиях может производиться такими способами: в ящиках, в полипропиленовых (или тканевых) мешках, в сетках. Хранить картофель можно на балконе, в погребе. Независимо от условий хранения этого овоща необходимо ему обеспечить оптимальные условия. Это убережет его от гниения и порчи.

Балкон, на котором легко можно организовать овощехранилище, обязательно должен быть хотя бы застекленным. На открытом балконе осуществить хранение картофеля не получится – плоды просто промерзнут, и вкус их испортится. Но и создавать «тепличные» условия для картошки на балконе ни в коем случае нельзя, поскольку это приведет к ее прорастанию и в дальнейшем гниению. Хранилище должно регулярно вентилироваться, чтобы корнеплоды оставались сухими.

Картошка должна быть накрыта плотной непроницаемой тканью, картоном или крышкой. Иначе на открытом воздухе овощи быстро пересушатся или заморозятся, и пищевой ценности в них уже не будет.

Погреб является идеальным местом для хранения этого овоща. В таком помещении постоянно прохладно и темно, что и требует картофель. При хранении картофеля в погребе необходимо обеспечить ему оптимальные температурные условия в пределах 2-3 градусов. Если картофель будет храниться при высокой температуре, то он может загнить. Если в погребе будет температура ниже указанного предела, то картофель может померзнуть. Хранить картофель в погребе лучше всего в деревянных ящиках или закромах. Насыпать картофель в ящики нужно слоем, не более одного метра. При этом расстояние от пола в погребе до ящика должно быть не менее 30 сантиметров. Именно поэтому необходимо поднимать ящики на станину или стеллаж.

Если вы живете в квартире и не имеете собственного погреба, тогда вы можете сохранить картофель в ящиках. Данные конструкции перед засыпкой картофеля необходимо утеплить. Для хранения картофеля необходимо выбирать ящики с двойными стенками. Между стенками должно быть пространство в 10-15 сантиметров. С целью утепления ящика в это пространство можно положить старую одежду, пенопласт и другие утеплители.

 

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Опубликовано 06 Окт 2017 в 12:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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