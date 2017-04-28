Орловцам напомнили, как сохранить урожай яблок

В конце августа начале сентября производят сбор яблок осенних сортов, таких как «Анис», «Макинтош», «Жигулевское», «Штрифель» и многие другие. Данные сорта имеют не такую толстую кожицу и на момент съема с дерева уже имеют сладкий вкус, в отличие от зимних сортов, поэтому и хранятся они значительно меньше — всего до 2-3 месяцев. Зимние сорта начинаю заготавливать почти сразу после сбора осенних. К ним относятся: «Антоновка обыкновенная», различные синапы, «Лобо», «Уэлси», «Богатырь», «Спартан» и другие. Данные сорта отличаются долгой лёжкостью, некоторые могут храниться до 9 месяцев, — рассказали в референтном центре Россельхознадзора.

Чтобы урожай сохранился дольше, необходимо соблюдать несколько основных правил и не забывать о специальных препаратах:

— для длительного хранения сбор плодов осуществляют за 1,5-2 недели до основного срока созревания;

— производят сбор в хорошую погоду, после полного схода росы;

— на хранение закладываются яблоки, только сорванные с ветвей вместе с плодоножкой, падалица для хранения не годится.

Так же не годятся плоды с червоточинами и царапинами. При этом яблоки нельзя бить, кидать, собранный урожай аккуратно укладывают в подготовленную тару. Так же яблоки нельзя ничем обтирать, так как плоды покрыты тонким восковым налетом, который предотвращает воздействие патогенной микрофлоры. Укладывают плоды в тару в 3-4 слоя, перестилая бумагой. Необходимо стараться, чтобы в одном ящике были плоды приблизительно одинакового размера и качества. Наиболее крупные быстрее дозревают, чем более мелкие, поэтому при закладке в хранилище (погреб) необходимо это учитывать.

Так же перед съемом можно обработать яблони препаратами, снижающими при хранении развитие гнилостных заболеваний, такими как: «Зато» и «Фитоспорин-М».

«Зато» – применяется против гнилей (монилиозная, пенициллезная, аспергиллезная, горькая, плесневидная) плодов при хранении, опрыскивание производят за 28 и 14 дней до уборки урожая.

«Фитоспорин-М» (жидкий) – применяется против гнилей (монилиальная, серая, пенициллезная, фитофторозная, оливковая плесневидная) плодов при хранении, опрыскивание производят в день съема плодов.

 

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Опубликовано 12 Сен 2017 в 11:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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