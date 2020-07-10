10 июля 2020



Орловцам напомнили, как уберечь питомцев от теплового удара

Вялость, тяжелое учащенное дыхание с высунутым языком и дрожь – основные признаки теплового удара у животного. Если такие симптомы наблюдаются у вашей собаки или кошки, вспомните три простых правила. Первое: нужно отвести питомца в прохладное помещение. Второе: необходимо дать животному побольше свежей воды. Третье: опустить лапы животного в прохладную воду. Вода не должна быть холодной, уточняют ветврачи. Эти же советы подойдут, если от теплового удара пострадали мелкие грызуны: морские свинки, кролики, хомяки.

Помните, что нельзя погружать питомца в воду целиком – для животного это будет дополнительный стресс, предупреждают ветврачи. Не стоит поливать животное из шланга, тем более с сильным напором – это может привести к переохлаждению или травмировать питомца.

Как не допустить теплового удара

У животного всегда должна быть свежая прохладная вода, напоминают ветврачи. Также рекомендуется следить за качеством корма: влажный или приготовленный дома летом портится намного быстрее. Важное условие в жару – режим прогулок. Лучше всего подходят утро и вечер, а полдень ветеринарные специалисты советуют переждать дома. В это время ветврачи рекомендуют исключить все физические нагрузки для животного. Нельзя оставлять питомца в автомобиле, особенно под прямыми лучами солнца. Температура в салоне поднимается очень быстро. Если на улице +26 ºС, уже через 30 минут салон машины прогреется до +45 ºС. Еще один способ помочь питомцу в жару – подстричь его. Сезонная стрижка помогает отрегулировать теплообмен и сохранить здоровье животного, поясняют ветврачи.

 

 

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Опубликовано 10 Июл 2020 в 16:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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