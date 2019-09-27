Орловцам напомнили, как ухаживать за… крокодилами

Орловского крокодила проверили на наличие сальмонеллёза и гельминтозных заболеваний. При проведении исследований проб от крокодила были получены отрицательные результаты, — рассказали в пресс-службе ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».

Сальмонеллез – это острое инфекционное антропозоонозное заболевание, вызываемое сальмонеллами и характеризующееся в общем случае развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта. При сальмонеллезе рептилий в организме развивается тяжелый патологический процесс, охватывающий паренхиматозные органы, желудочно-кишечный тракт и дыхательную систему. Рептилии часто бывают носителями сальмонеллёза. Все основные виды рептилий могут быть ее носителями, включая ящериц, змей, черепах и крокодилов. Сами рептилии болеют сальмонеллезом достаточно редко, но любые клинически здоровые рептилии потенциально способны выделять сальмонелл из кишечника, поэтому бактерии быстро контаминируют кожу животных и окружающую среду. Человек может заразиться как при контакте с рептилией или при уборке террариума, так иногда и не контактируя напрямую ни с животным, ни с его микросредой.

В настоящее время распространено содержание экзотических рептилий в домашних условиях. Специалисты напоминают, что домашние рептилии должны содержаться вдали от кухни и других зон для приготовления пищи. Рептилии должны жить в специально оборудованных террариумах, и не должны свободно перемещаться по дому. После контакта с рептилиями и их террариумом следует тщательно вымыть руки с мылом!