Орловцам напомнили, как устроиться на работу с электронной трудовой книжкой

При устройстве на работу с электронной трудовой книжкой гражданин может представить в отдел кадров сведения о своей трудовой деятельности в бумажном виде, принести на «флэшке» или направить их электронной почтой. Данные на цифровом носителе содержат сведения из информационных ресурсов ПФР.

Получить их можно как в личном кабинете на сайте ПФР, так и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), запросив выписку из индивидуального лицевого счета. Для удобства также можно воспользоваться мобильным приложением ПФР, которое называется «Электронные сервисы». Запущенное Пенсионным фондом больше двух лет назад, оно работает на платформах iOS и Android, которые дают возможность пользователям мобильных устройств пользоваться ключевыми функциями, представленными в электронном сервисе «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда.

Выписка из ЭТК в цифровом формате формируется в режиме реального времени и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью. Документ можно хранить на бумаге, а также в памяти мобильного устройства или компьютера, — напомнили в пресс-службе ПФР.