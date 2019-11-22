22 ноября 2019



Орловцам напомнили, как узнать остаток средств материнского капитала

С 2018 года нуждающимся семьям, в которых, начиная с 1 января 2018 года, родился или был усыновлен второй ребенок, предоставлена возможность получать ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала. В связи с этим у получателей данной выплаты нередко возникает вопрос: как узнать, какая сумма материнского капитала осталась и может быть использована по другим направлениям распоряжения средствами МСК?

Отделение ПФР по Орловской области напоминает владельцам сертификатов на материнский (семейный) капитал, что информацию об остатке средств МСК в виде справки возможно получить в территориальном органе ПФР, по почте, на Портале госуслуг, в личном кабинете на сайте ПФР, а также в бесплатном мобильном приложении ПФР для платформ iOS и Android в разделе «Материнский (семейный) капитал». Для пользования личным кабинетом на сайте ПФР и мобильным приложением Пенсионного фонда, гражданин должен быть зарегистрирован на портале Госуслуг, то есть иметь подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации.

 

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Опубликовано 22 Ноя 2019 в 17:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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