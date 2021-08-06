Орловцам напомнили, как выбрать арбузы и дыни

Роспотребнадзор традиционно с началом массовой продажи бахчевых подготовил для орловцев памятку, как правильно и удачно выбрать самый спелый арбуз или дыню. Самое главное — не следует приобретать продукцию, реализуемую в несанкционированных местах торговли (вдоль дорог с машин, на обочинах дорог, остановках, во дворах домов). Следует помнить, что там продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимые лабораторные исследования, кроме того, арбузы имеют свойство впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. Реализация бахчевых культур может осуществляться в предприятиях стационарной торговой сети, на рынках и ярмарках, а также в местах определенных местного властями.

Далее — торговое место должно находиться под навесом, а сами арбузы и дыни должны быть накрыты тентом и храниться на специальных стеллажах, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы.

Не приобретайте разрезанные бахчевые, ведь при разрезании плода ножом (а зачастую в несанкционированных торговых точках по реализации бахчевых культур нет условий для качественной обработки инвентаря), в мякоть вносится большое количество различных микроорганизмов, в т. ч. патогенных, которые при высокой температуре, высокой влажности и высоком содержании сахаров прекрасно размножаются и могут вызвать пищевое отравление.

Продавцы должны быть обеспечены санитарной одеждой, на рабочем месте должна быть личная медицинская книжка, весы. На вывеске должна быть указана информация о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, реализующем бахчевые культуры, режим работы.

Реализация бахчевых культур допускается только при наличии необходимых сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность (товарно-транспортная накладная, декларация о соответствии/фитосанитарный сертификат для импортной продукции). При выборе продукции вы вправе запросить у продавца данные документы на товар.

Хороший, зрелый арбуз обычно крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный. Светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие.

При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, чёрного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без слизи.

Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди остальных арбузов: ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами. В любом случае вам поможет чувство меры — лучше всего выбирать арбузы среднего размера.

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой; если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. Но проще всего довериться…. собственному носу! От дыни обязательно должен исходить аромат; если запаха нет, этот плод покупать не стоит.

Перед тем как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом, т.к. частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике, закрыв срез пищевой пленкой, разместите его таким образом, чтобы исключить контакт с сырыми, не подвергшимися термической обработке продуктами (яйцом, мясом, птицей, овощами и т.п.). Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть – можно получить пищевое отравление.

В жару нет ничего приятнее, чем утолить жажду сочным сахарным прохладным арбузом или дыней, которые обладают ценными диетическими, вкусовыми и питательным свойствам. В них содержится большое количество сахарозы и фруктозы, различные полезные аминокислоты, макро- и микроэлементы, включая антиоксиданты, клетчатку, кальций, железо, магний, калий, серу, фолиевую кислоту и натрий.