Орловцам напомнили, как выбрать живую елку

Плюсы живых ёлок в их природной натуральности и аромате хвои. Однако неправильно выбранное дерево может омрачить праздник, осыпавшись иголками на ваш любимый ковер через несколько дней после установки. У сосны более объемные формы и длинные иголки. Несомненным плюсом сосны будет и то, что она простоит примерно на неделю дольше, чем ель. Подвозят ели уже вплотную к новогодним праздникам, чтобы они за всё время наличия в продаже не потеряли свой привлекательный вид. Поэтому, чтобы праздник удался, и в доме сохранялась новогодняя атмосфера еще некоторое время, нужно ответственно подойти к выбору лесной красавицы.

Как правильно выбрать живую новогоднюю ель?

1. При покупке нужно обратить внимание на иголки. При растирании иголок в ладони должен оставаться запах хвои и следы смолы. Чем больше смолы, тем свежее дерево. Если запах отсутствует, иголки сухие или местами осыпаются, такую ель лучше не брать. Стоять такое дерево будет мало и быстро сбросит большую часть своих иголок.

2. Проведите по ветвям ладонью. Иголки должны оставаться на месте. При встряхивании ёлки ничего осыпаться не должно.

3. Срез ели должен быть светлым, без ярких пятен.

4. Следы плесени и грибка ни в коем случае не должны быть на ёлке. Любые бугорки, наросты, подтёки смолы не допустимы.

5. Ветки должны пружинить. При изгибе не ломаться, а принимать исходное положение.

6. Цвет иголок должен быть ярко-зеленым, не желтоватым. Чем больше жёлтого, тем ель раньше срубили и она меньше простоит, не осыпаясь, — рассказали в Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.