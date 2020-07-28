Орловцам напомнили, как вырастить хороший урожай томатов

В пресс-службе Россельхознадзора рассказали, что для полноценного роста и развития томатов нужен солнечный свет и простор. В данной ситуации может помочь обрезка кустов и прищипывание верхушек. Обрезка повышает плодородность томатного куста и улучшает качество его плодов.

Необходимо удалять листья, которые начали сохнуть и желтеть, так как они продолжают черпать витамины и минералы и в свою очередь уже не несут никакой пользы для растения. Пожелтевшие и старые листья являются идеальной основой для развития вредоносных грибков, особенно это касается растений, выращиваемых в теплице. Грибок быстро распространится по всему растению и примется за соседние кусты, в результате повышается риск гибели всех растений. Если удалить лишние листья, куст начнет получать больше кислорода, вероятность развития грибка сводится к минимуму, так как растение будет регулярно проветриваться. Лучше обрезать листья, растущие с северной стороны. Обрезать нужно и отцветшие побеги, на которых после сбора урожая могут появиться новые побеги, листья, плоды.

Обрезку кустов нужно проводить острым секатором или ножом, предварительно продезинфицировав их с помощью марганцовки, чтобы не занести инфекцию. Листья можно оборвать руками. Частота обрезки зависит от темпа роста растения. Нижнюю листву, которая быстро стареет и желтеет, обрывают примерно 1-2 раза в месяц. Первую обрезку можно проводить уже с конца июля, когда растение уже достаточно крепкое и на нем есть плоды.

Прищипывание верхушек проводят для ограничения роста куста вверх и увеличения кущения. Обычно верхушки прищипывают у высокорослых сортов. Прищипывание делают на каждом стебле. При этом нужно оставить над последней парой листочков около двух сантиметров.

Соблюдая все правила формирования томатного куста, можно не только ускорить созревание плодов, но и спасти их от заражения болезнями. В целом кусты должны отдаленно напоминать пальмы, то есть вся зелень у них сосредоточена наверху, а стебли практически голые.