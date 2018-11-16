Орловцам напомнили, как зарегистрировать своих домашних питомцев

Управление ветеринарии напомнило о необходимости регистрации и идентификации животных, принадлежащих орловцам. Это необходимо для профилактики особо опасных заболеваний животных. Имея конкретную информацию о количестве и видах животных, изменении количественного состава (продажа, убой, гибель животных) государственная ветеринарная служба сможет оперативно реагировать на риски, и в конечном счете улучшит эпизоотическую и санитарно- эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Бюджетные учреждения ветеринарии Орловской области ведут активную работу по идентификации и регистрации животных, птицы и пчелосемей, принадлежащих физическим лицам — владельцам личных подсобных хозяйств региона.

Так в Орловском филиале БУОО «Орловский областной ветеринарный центр» данная работа проводится во взаимодействии с органами местного самоуправления. В районных средствах массовой информации размещена информация о необходимости постановки на учет животных, организованы выезды ветеринарных специалистов по сельским поселениям.

Процедура регистрации личных подсобных хозяйств состоит из нескольких этапов:

1. Прием письменной заявки гражданина — владельца личного подсобного хозяйства.

2. Выезд ветеринарных специалистов для осмотра и при необходимости вакцинации, исследований животных.

3. Идентификация животных.

4. Выдача паспорта на личное подсобное хозяйство.

Всего за период с 1 октября 2018 года на территории Орловской области уже зарегистрировано 11 614 личных подсобных хозяйств, занимающихся животноводством.

Напоминаем, что отсутствие регистрации, идентификации, необходимых исследований и вакцинации у принадлежащих гражданам животных влечет за собой административную ответственность владельцев, а в случае возникновения и распространения заразных, в том числе особо опасных заболеваний, и уголовную ответственность.