Орловцам напомнили, как защитить аккаунт на Госуслугах от мошенников

Соблюдение правил безопасности и дополнительная защита аккаунта позволит избежать неприятностей из-за действий мошенников.

Обязательно настройте контрольный вопрос. Он поможет восстановить доступ к аккаунту, если забудете пароль. Вопрос может быть любым, ответ должен быть известен только вам. Сделать это можно в личном кабинете.

Настройте оповещение на электронную почту. Каждый раз при входе в аккаунт вы будете получать письмо на электронную почту. Если в аккаунт входите не вы, сообщите об этом через платформу обратной связи.

Включите вход с подтверждением по смс. При входе в аккаунт вы каждый раз будете получать смс. Для доступа нужно ввести код из сообщения.

Никому не сообщайте код из смс! Сотрудники Госуслуг никогда не будут просить назвать код, потому что это конфиденциальная информация, только для вас.

Если вы столкнулись с мошенничеством, сообщите в МВД и на горячую линию поддержки портала Госуслуг по номеру: 8-800-100-70-10 или через платформу обратной связи.