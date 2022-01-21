21 января 2022



Орловцам напомнили, как защитить аккаунт на Госуслугах от мошенников

Соблюдение правил безопасности и дополнительная защита аккаунта позволит избежать неприятностей из-за действий мошенников.

Обязательно настройте контрольный вопрос. Он поможет восстановить доступ к аккаунту, если забудете пароль. Вопрос может быть любым, ответ должен быть известен только вам. Сделать это можно в личном кабинете.

Настройте оповещение на электронную почту. Каждый раз при входе в аккаунт вы будете получать письмо на электронную почту. Если в аккаунт входите не вы, сообщите об этом через платформу обратной связи.

Включите вход с подтверждением по смс. При входе в аккаунт вы каждый раз будете получать смс. Для доступа нужно ввести код из сообщения.

Никому не сообщайте код из смс! Сотрудники Госуслуг никогда не будут просить назвать код, потому что это конфиденциальная информация, только для вас.

Если вы столкнулись с мошенничеством, сообщите в МВД и на горячую линию поддержки портала Госуслуг по номеру: 8-800-100-70-10 или через платформу обратной связи.

 

Часы остановились в полночь
Число краж из автомобилей и угонов велосипедов в Орловской области растет
Орловец осужден за драку в детской поликлинике
Опубликовано 21 Янв 2022 в 17:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"