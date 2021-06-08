Орловцам напомнили, как защитить свои помидоры

Важным мероприятием по уходу за томатами в теплице и открытом грунте является опрыскивание культуры питательными растворами. Внекорневые подкормки томатов помогают в лечении рассады от инфекционных и грибковых заболеваний, усиливают вегетацию растений, способствуют получению большого и качественного урожая. Кроме того, внекорневые опрыскивания способны быстро реанимировать растения в случае острой нехватки питательных микроэлементов. Даже если семена помидоров предварительно прошли обработку против большинства болезней, это не значит, что рассада или кусты томатов в течение сезона останутся крепкими и здоровыми.

Помидоры могут поражаться болезнями, которые вызываются грибками, бактериями или вирусами. Происходит это чаще всего потому, что овощеводы не соблюдают правила ухода за рассадой и взрослыми растениями, высаживают постоянно помидоры на одних местах, не соблюдая правила севооборота. Самые частые заболевания, которые могут поражать томаты, — это грибковые.

Фитофтороз — на листьях рассады образуются темные пятна с белой каймой. С изнаночной стороны поражения покрываются сероватым налетом. При первых признаках заболевания важно удалить все пораженные листья. Если болезнь перешла на стебли, то растения необходимо уничтожить. Оставшиеся томаты и грунт обработать медьсодержащими препаратами. Из народных средств можно опрыскать раствором, приготовленным из молочной сыворотки и воды (1:1).

Мучнистая роса — белый налет, напоминающей по структуре пыль или муку. Со временем поражения увеличиваются в размерах, и мешают фотосинтезу, что приводит к отмиранию листвы и стеблей. На начальных стадиях обработать рассаду можно настоем чеснока, марганцовкой или слабым раствором купороса.

Серая гниль попадает в томаты через трещины и травмы. Провоцируют болезнь излишки азота в почве и повышенная влажность. А распознать заболевание можно по серому мучнистому налету, покрывающему стебли рассады. Для лечения обработать пораженные места фунгицидами, а из народных средств помогает раствор зеленого мыла, питьевой соды или борной кислоты.

Болезни могут нанести непоправимый вред рассаде помидоров, и важно уметь их распознать еще на ранних стадиях заражения, когда вылечить легче. Тогда иммунитет рассады справится с любой патогенной флорой, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.