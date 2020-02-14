Орловцам напомнили, как защититься от коронавируса 2019 nCoV

Коронавирусы — это семейство вирусов, которые поражают преимущественно животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой симптоматики. Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязненной поверхности, например, дверной ручки. Люди заражаются, когда касаются руками рта, носа или глаз.

Как защитить себя от заражения?

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать чистоту рук и поверхностей. Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство. Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками — обычно такие прикосновения неосознанно совершаются в среднем 15 раз в час. Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки. Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не ешьте еду из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку.

На работе — регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь.

Что можно сделать дома?

Расскажите детям о профилактике коронавируса. Дети и подростки больше других рискуют заразиться. Объясните детям, как распространяются микробы, и почему важна хорошая гигиена рук и лица.

Убедитесь, что у каждого в семье есть свое полотенце, напомните, что нельзя делиться зубными щетками и другими предметами личной гигиены.

Часто проветривайте помещение.

Можно ли вылечить новый коронавирус?

На сегодняшний день большинство заболевших людей выздоравливают. Необходимо обращаться за медицинской помощью. Врач госпитализирует по показаниям и назначит лечение.

Не существует специфического противовирусного препарата от нового коронавируса, так же, как и нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания. Но есть схемы лечения и препараты, которые помогают выздороветь.

Самым опасным осложнением является вирусная пневмония. Чтобы вовремя начать лечение нужно своевременно обратиться за медицинской помощью.

Кто в группе риска?

В заявлении комиссии по здравоохранению Ухани говорится, что в основном заболели люди старше 50 лет. Однако, как и в случае большинства других респираторных заболеваний, люди с ослабленной иммунной системой, имеющие сопутствующие болезни — в зоне риска.

Есть ли вакцина для нового коронавируса?

В настоящее время такой вакцины нет, однако в ряде стран уже начаты ее разработки.

В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа?

Кронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но генетически они абсолютно разные. Вирусы гриппа размножаются очень быстро — симптомы проявляются через два-три дня после заражения, а коронавирусу для этого требуется до 14 дней.

Новый коронавирус страшнее прошлых эпидемий?

Испанка, или испанский грипп, вызванный вирусом H1N1 — остается самой разрушительной пандемией гриппа в современной истории. Заболевание охватило весь земной шар в 1918 году и, по оценкам, привело к гибели от 50 до 100 миллионов человек.

Азиатский грипп в 1957 году привел к гибели примерно 2 млн человек, а гонконгский грипп спустя 11 лет унес 1 млн человек.

Вспышка “свиного гриппа” 2009 года скосила 575 400 человек.