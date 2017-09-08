Орловцам напомнили номера «горячих линий» по призыву на военную службу

Опубликованы номера телефонов, по которым все желающие могут задать вопросы, связанные с призывом и прохождением военной службы. По телефонам «горячей линии» орловцы могут получить квалифицированную помощь по вопросам призыва на военную службу и ее прохождения, а также сообщить о фактах нарушения прав граждан при призыве на военную службу.

Телефоны Центра психологической работы Западного военного округа (г. Санкт-Петербург):
8-812-494-23-27;
8-812-494-24-33.
Телефоны горячей линии военного комиссариата Орловской области:
8-4862-54-03-87;
8-4862-55-34-28.
Телефоны горячей линии центра правовой информации на прокурорском участке военной прокуратуры Брянского гарнизона в г. Орле:
8-4862-76-40-82;
8-4862-43-63-51.
Также ознакомиться с информацией по вопросам подготовки и призыва граждан на военную службу и задать вопросы можно на сайте cdo-orel.ru.

 

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Опубликовано 03 Окт 2017 в 12:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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