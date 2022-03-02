2 марта 2022



Орловцам напомнили о новых правилах в кинотеатрах

Постановлением Правительства РФ от 16 августа 2021 года № 1338 утверждены новые правила оказания услуг по показу фильмов в кинозалах. Они начали действовать с 1 марта 2022г. Как рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, новые правила регулируют отношения между демонстраторами фильмов, то есть кинотеатрами, и посетителями кинотеатров. В частности, изменился порядок оказания услуг по показу фильмов, обязанности демонстраторов, права и обязанности зрителей. По новым правилам посетители смогут получить на кассе или сайте кинотеатра информацию о технических характеристиках его залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора.

В соответствии с новыми правилами кинотеатры обязаны доводить до зрителей информацию не только о фильмах текущего репертуара с указанием возрастных ограничений, но и о наличии в репертуаре кинокартин с тифлокомментарием (целевой информацией, специально подготовленной для слепых (слабовидящих) для замещения (или дополнения) визуальной информации, которую воспринимает зрячий и которая из-за слепоты недоступна (или малодоступна) слепым (слабовидящим)) и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения. Так же кинотеатры должны будут предупреждать зрителей о длительности рекламы и показа трейлеров перед началом самого фильма. Эта информация будет размещена в зоне кассового обслуживания, что позволит зрителям лучше рассчитать своё время и не опоздать на сеанс. Одновременно кинотеатры наделяются дополнительными полномочиями, в том числе, к примеру, правом устанавливать запрет на пронос в кинозал лазерных указок, пиротехники и резко пахнущих веществ.

 

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Опубликовано 02 Мар 2022 в 18:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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