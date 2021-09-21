Орловцам напомнили о сроках хранения документов в МФЦ

Невостребованные заявителями документы по результатам оказания государственных услуг хранятся в МФЦ:

— в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав – 2 месяца, потом направляются в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Орловской области;

— внутренние и заграничные паспорта хранятся в МФЦ – 3 месяца, потом направляются в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России;

— водительские удостоверения – 30 календарных дней, после направляются в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Чтобы получить возвращенные невостребованные документы, заявителю придется самостоятельно обращаться в соответствующий орган власти.