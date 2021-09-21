21 сентября 2021



Орловцам напомнили о сроках хранения документов в МФЦ

Невостребованные заявителями документы по результатам оказания государственных услуг хранятся в МФЦ:
— в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав – 2 месяца, потом направляются в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Орловской области;
— внутренние и заграничные паспорта хранятся в МФЦ – 3 месяца, потом направляются в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России;
— водительские удостоверения – 30 календарных дней, после направляются в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Чтобы получить возвращенные невостребованные документы, заявителю придется самостоятельно обращаться в соответствующий орган власти.

 

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Опубликовано 21 Сен 2021 в 16:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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