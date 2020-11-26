Орловцам напомнили о сроках уплаты имущественных налогов за 2019 год

1 декабря 2020 года истекает срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2019 год.

ИФНС России по г.Орлу напоминает, что пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» получили свои налоговые уведомления в электронном виде. Остальным жителям города налоговые уведомления направлялись по почте.

Если по каким-то причинам налоговое уведомление не было получено, налогоплательщики могут лично обратиться с заявлением в любой налоговый орган, за исключением регистрирующих центров, для получения квитанции на оплату налогов. Так, по состоянию на 25 в ноября 2020 году в инспекцию по г.Орлу поступило 2716 заявлений о выдаче налоговых уведомлений.

Оплатить налоги можно в отделениях банков и банковских терминалах, почтовых отделениях, через электронные сервисы ФНС России «Уплата налогов и пошлин» или «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Также данные сервисы дают возможность при помощи Единого налогового платежа внести денежные средства для уплаты своих налогов заранее, в удобный момент.

Налоговики не рекомендуют гражданам откладывать уплату налогов на последний день во избежание пеней, штрафов и мер принудительного взыскания.