Орловцам напомнили о видах пенсии и выплатах

3 декабря в мире отмечался Международный день инвалидов, призванный привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья и защите их прав. Этот день призван акцентировать внимание общества на то, что в нем есть особенные граждане, нуждающиеся в понимании и поддержке.

По данным Федерального реестра инвалидов, в России насчитывается более 11 млн граждан с разной степенью инвалидности. Из них свыше 58 тысяч проживает в Орловской области.

Пенсионный фонд Российской Федерации является одним из главных государственных институтов страны, осуществляющих социальное и пенсионное обеспечение инвалидов, как одно из приоритетных направлений реализующий государственную программу по созданию доступной среды для различных категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, основными видами выплат в связи с инвалидностью являются:

• страховая пенсия по инвалидности;

• социальная пенсия по инвалидности;

• государственная пенсия по инвалидности.

По данным на 1 января 2021 года в Орловской области 58527 граждан получают пенсии по инвалидности. Из них 9788 человек получатели страховой пенсии, 9459 – социальной, 14915 – государственной.

Помимо этого, к основным видам выплат относятся ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг, суммы которых ежегодно индексируются.

Страховая пенсия по инвалидности назначается и выплачивается гражданину, признанному инвалидом I, II, III группы и имеющему хотя бы один день страхового стажа. Причина инвалидности, время наступления и работает ли в данный момент инвалид, не имеют значения.

Социальная пенсия по инвалидности назначается инвалидам I, II и III группы, в том числе инвалидам с детства, детям-инвалидам, а также если гражданин не имеет трудового стажа. Условия назначения – постоянное проживание на территории Российской Федерации, принадлежность к категории «нетрудоспособные граждане».

Государственная пенсия по инвалидности назначается тем, кто стал инвалидом в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, из-за радиационных или техногенных катастроф.

Получатели страховой и социальной пенсии по инвалидности при определенных условиях (наличие необходимого стажа и пенсионных коэффициентов, достижение пенсионного возраста) могут перейти на страховую или социальную пенсии по старости, которые назначаются в равном или более высоком размере.

Вместе с тем, видом социальной поддержки инвалидов и одной из самых массовых выплат Пенсионного фонда является ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Она предоставляется определенным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации, и других категорий.

Получающим ЕДВ инвалидам также предоставляется набор социальных услуг (НСУ), включающий в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания; путевок на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.