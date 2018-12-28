Орловцам напомнили об изменении системы сбора и вывоза мусора

На официальном сайте городской администрации опубликовано подробное разъяснение, что изменится с Нового года в системе обращения с коммунальными отходами (раньше их называли ТБО). С 1 января 2019 года в Орловской области, как и по всей Российской Федерации, начинает действовать новая система. Напомним, сейчас договоры с компаниями, вывозящими мусор из многоквартирных домов, заключают управляющие компании или ТСЖ. Поскольку у жителей частного сектора нет обязанности заключать подобный договор и платить за вывоз мусора, многие выбрасывают отхода либо на стихийные свалки, либо в контейнеры, расположенные у многоквартирных домов, перекладывая финансовую нагрузку за их утилизацию на жителей многоэтажек. Услуга по сбору и вывозу бытовых отходов в настоящее время (в 2018 году) является жилищной и входит в плату за содержание жилья. Тарифы утверждаются на собрании собственников многоквартирных домов. В МКД оплата зависит от площади квартир, а в частном секторе — от тарифов вывозящей мусор организации.

Как будет работать новая система (с 1 января 2019 года)? За весь процесс вывоза, сортировки, утилизации и захоронения твёрдых коммунальных отходов (ТКО) во всех российских регионах с первого января 2019 года будут отвечать региональные операторы по обращению с ТКО. Напомним, в Орловской области по результатам конкурсного отбора, стало ООО «УК «Зеленая роща«. ООО «УК«Зеленая роща» учреждена АО «Корпорация развития Орловской области» и является компанией с государственным участием. Статус регионального оператора по обращению с ТКО ООО «УК«Зеленая роща» присвоен сроком на 10 лет.

Регоператор будет отвечать и за вывоз мусора из частных секторов — либо с организованных площадок, либо бесконтейнерным способом. А вот создание и содержание контейнерных площадок — это обязанность собственников земельных участков и пока совершенно непонятно — почему деньги получает регоператор, а контейнерные площадки создаются за счет бюджетов муниципалитетов. Предполагается, что в ближайшей перспективе этот момент будет урегулирован. По новой системе обращения с ТКО коммунальную услугу по вывозу мусора будут обязаны оплачивать все юридические и физические лица. Отклониться от заключения договора будет невозможно.

Региональный оператор будет отвечать и за ликвидацию стихийных свалок. Если любой житель Орловской области обнаружит такую свалку — объемом более I куб. метра -достаточно будет лишь сообщить регоператору о ее местонахождении.