Орловцам напомнили об опасности всех диких животных. Даже ёжиков

Орловская область по-прежнему остается неблагополучным регионом по бешенству. Не стоит забывать, что в период отпусков, походов и пикников на природе вероятность заражения смертельным вирусом от диких животных увеличивается в несколько раз.

В пресс-службе Референтного центра россельхознадзора напомнили, что отправляясь в поход или на пикник, ни в коем случае нельзя контактировать с дикими животными. Не касайтесь и не кормите их. Опасность могут представлять даже милые ёжики. Не привлекайте внимание бродячих животных. Не приводите их домой — это может быть опасно для вас и ваших близких.

В случае укуса, оцарапывания, ослюнения животным пострадавшие должны обратиться за медицинской помощью в травматологические пункты по месту жительства для решения вопроса о проведении профилактических прививок против бешенства. Помните, что больные бешенством животные не всегда проявляют явную агрессию. Иногда вирус приводит к тому, что больное животное становится излишне ласковым и дает себя погладить.

Перед путешествием за границу обязательно проконсультируйтесь с врачом или местным управлением здравоохранения об обстановке по заболеваемости бешенством. Некоторые страны мира имеют высокий уровень заболеваемости. Узнайте о риске контакта с инфекцией и предварительной профилактике, — напомнили в ведомстве.

 

С вещами на выход
С 1 июля в Орле возможен рост цен на все коммунальные услуги и ресурсы
В этом году в Орле обещают отремонтировать 17 улиц
Опубликовано 05 Июн 2018 в 15:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

Комментарии закрыты.

Новости

Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"