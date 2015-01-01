Орловцам напомнили об опасности всех диких животных. Даже ёжиков

Орловская область по-прежнему остается неблагополучным регионом по бешенству. Не стоит забывать, что в период отпусков, походов и пикников на природе вероятность заражения смертельным вирусом от диких животных увеличивается в несколько раз.

В пресс-службе Референтного центра россельхознадзора напомнили, что отправляясь в поход или на пикник, ни в коем случае нельзя контактировать с дикими животными. Не касайтесь и не кормите их. Опасность могут представлять даже милые ёжики. Не привлекайте внимание бродячих животных. Не приводите их домой — это может быть опасно для вас и ваших близких.

В случае укуса, оцарапывания, ослюнения животным пострадавшие должны обратиться за медицинской помощью в травматологические пункты по месту жительства для решения вопроса о проведении профилактических прививок против бешенства. Помните, что больные бешенством животные не всегда проявляют явную агрессию. Иногда вирус приводит к тому, что больное животное становится излишне ласковым и дает себя погладить.

Перед путешествием за границу обязательно проконсультируйтесь с врачом или местным управлением здравоохранения об обстановке по заболеваемости бешенством. Некоторые страны мира имеют высокий уровень заболеваемости. Узнайте о риске контакта с инфекцией и предварительной профилактике, — напомнили в ведомстве.