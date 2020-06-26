Орловцам напомнили правила безопасной онлайн-покупки

Почта России напоминает жителям Орловской области о нескольких важных правилах при заказе доставки товаров из интернет-магазинов:

1. Внимательно проверяйте адрес доставки. Индекс, который соответствует вашему адресу, можно уточнить на официальном сайте Почты России pochta.ru или в мобильном приложении Почты России.

2. При выборе способа получения товара старайтесь выбирать отслеживаемую доставку. В иностранных интернет-магазинах она может скрываться под обозначением «Registered mail». Тогда вы сможете отследить все пути прохождения своей посылки и точно узнаете, когда она поступит в ваше почтовое отделение.

3. Отслеживайте свое почтовое отправление на официальном сайте Почты России pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. Почта России напрямую обменивается информацией с иностранными почтовыми администрациями, с федеральной таможенной службой, что гарантирует актуальность и достоверность информации, представленной в трекинге.

4. Оформите упрощенное получение отправлений в почтовом отделении. Это можно сделать в почтовом отделении, один раз заполнив заявление. После этого вы сможете получать свои посылки без предъявления паспорта и заполнения бумажных извещений.

5. Получать отправления в отделениях Почты России по предварительной записи. Это позволит избежать очередей. Для этого нужно найти ближайшее отделение по индексу или адресу, нажать кнопку «Записаться на посещение», выбрать дату и время. Сервис доступен физическим лицам на все виды услуг.

6. При заказе в интернет-магазине использовать отправление «Ценная посылка». Это поможет не попасться на удочку мошенников. Такая посылка вскрывается в почтовом отделении в присутствии сотрудников.

Если содержимое не соответствует заявленному, на месте составляют акт, а получатель имеет право написать претензию и отказаться от получения. В этом случае оставляют акт, а посылку высылают обратно отправителю с вложенным актом и отказом клиента. Все услуги почты в данном случае оплачивает отправитель.