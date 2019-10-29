29 октября 2019



Орловцам напомнили про борьбу с бездомными собаками

На скопление бродячих животных около своих домов, вблизи детских площадок, учреждений образования и здравоохранения горожане обращают внимание нередко. Так, на минувшей неделе особенно остро проблема встала перед жильцами дома №35 по ул. Раздольной. Как рассказал на рабочем совещании заместитель главы администрации Орла по Северному району Владимир Маркин, информация доведена до сведения БУОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных», которое в настоящий момент занимается отловом безнадзорных животных.

Напоминаем, что сигналы о местах скопления бродячих собак жителям рекомендуют направлять самостоятельно в БУОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных» с максимально точным указаниям количества особей, места их скопления и внешних признаков. Заявки принимаются по адресу г. Орел, Карачевское шоссе, д. 75 или e-mail: gorvet_orel@mail.ru с указанием темы «Отлов безнадзорных собак».

 

Старцу оказали почёт
Орловские школьники изготовят кормушки для птиц
Судебные приставы арестовали имущество орловского аэроклуба
Опубликовано 29 Окт 2019 в 17:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"