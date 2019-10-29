Орловцам напомнили про борьбу с бездомными собаками

На скопление бродячих животных около своих домов, вблизи детских площадок, учреждений образования и здравоохранения горожане обращают внимание нередко. Так, на минувшей неделе особенно остро проблема встала перед жильцами дома №35 по ул. Раздольной. Как рассказал на рабочем совещании заместитель главы администрации Орла по Северному району Владимир Маркин, информация доведена до сведения БУОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных», которое в настоящий момент занимается отловом безнадзорных животных.

Напоминаем, что сигналы о местах скопления бродячих собак жителям рекомендуют направлять самостоятельно в БУОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных» с максимально точным указаниям количества особей, места их скопления и внешних признаков. Заявки принимаются по адресу г. Орел, Карачевское шоссе, д. 75 или e-mail: gorvet_orel@mail.ru с указанием темы «Отлов безнадзорных собак».