11 июня 2019



Орловцам напомнили про пенсионный возраст в переходный период

«Когда же мне все-таки на пенсию, если я родился… » — один из самых частых вопросов, который задают сотрудникам Пенсионного фонда граждане. Как напомнили в пресс-службе ведомства, пенсионный возраст будет в итоге повышен на 5 лет и установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. При этом повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению, будет постепенным: изменения будут происходить поэтапно в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет и завершится в 2028 году.

Однако у граждан, особенно у тех, кто достигнет пенсионного возраста в переходный период, возникает вопрос: когда же все-таки им можно обращаться за назначением пенсии? Сколько еще лет нужно проработать мужчине, если 60 лет ему исполняется в апреле 2020 года?

Разобраться в ситуации гражданам поможет таблица «Переходный период по повышению пенсионного возраста»

Год рождения женщины

Условия выхода на пенсию

Возраст

Год выхода на пенсию

Баллы

Стаж

1964, I полугодие

55 лет 6 месяцев

2019, II полугодие

16,2

10 лет

1964, II полугодие

55 лет 6 месяцев

2020, I полугодие

18,6

11 лет

1965, I полугодие

56 лет 6 месяцев

2021, II полугодие

21

12 лет

1965, II полугодие

56 лет 6 месяцев

2022, I полугодие

23,4

13 лет

1966

58 лет

2024

28,2

15 лет

1967

59 лет

2026

30

15 лет

1968

60 лет

2028

30

15 лет

Год рождения мужчины

Условия выхода на пенсию

Возраст

Год выхода на пенсию

Баллы

Стаж

1959, I полугодие

60 лет 6 месяцев

2019, II полугодие

16,2

10 лет

1959, II полугодие

60 лет 6 месяцев

2020, I полугодие

18,6

11 лет

1960, I полугодие

61 лет 6 месяцев

2021, II полугодие

21

12 лет

1960, II полугодие

61 лет 6 месяцев

2022, I полугодие

23,4

13 лет

1961

63 лет

2024

28,2

15 лет

1962

64 лет

2026

30

15 лет

1963

65 лет

2028

30

15 лет

Более подробно все о новых правилах назначения страховой пенсии граждане могут узнать на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru

 

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Опубликовано 11 Июн 2019 в 12:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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