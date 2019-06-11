Орловцам напомнили про пенсионный возраст в переходный период
«Когда же мне все-таки на пенсию, если я родился… » — один из самых частых вопросов, который задают сотрудникам Пенсионного фонда граждане. Как напомнили в пресс-службе ведомства, пенсионный возраст будет в итоге повышен на 5 лет и установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. При этом повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению, будет постепенным: изменения будут происходить поэтапно в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет и завершится в 2028 году.
Однако у граждан, особенно у тех, кто достигнет пенсионного возраста в переходный период, возникает вопрос: когда же все-таки им можно обращаться за назначением пенсии? Сколько еще лет нужно проработать мужчине, если 60 лет ему исполняется в апреле 2020 года?
Разобраться в ситуации гражданам поможет таблица «Переходный период по повышению пенсионного возраста»
|
Год рождения женщины
|
Условия выхода на пенсию
|
Возраст
|
Год выхода на пенсию
|
Баллы
|
Стаж
|
1964, I полугодие
|
55 лет 6 месяцев
|
2019, II полугодие
|
16,2
|
10 лет
|
1964, II полугодие
|
55 лет 6 месяцев
|
2020, I полугодие
|
18,6
|
11 лет
|
1965, I полугодие
|
56 лет 6 месяцев
|
2021, II полугодие
|
21
|
12 лет
|
1965, II полугодие
|
56 лет 6 месяцев
|
2022, I полугодие
|
23,4
|
13 лет
|
1966
|
58 лет
|
2024
|
28,2
|
15 лет
|
1967
|
59 лет
|
2026
|
30
|
15 лет
|
1968
|
60 лет
|
2028
|
30
|
15 лет
|
Год рождения мужчины
|
Условия выхода на пенсию
|
Возраст
|
Год выхода на пенсию
|
Баллы
|
Стаж
|
1959, I полугодие
|
60 лет 6 месяцев
|
2019, II полугодие
|
16,2
|
10 лет
|
1959, II полугодие
|
60 лет 6 месяцев
|
2020, I полугодие
|
18,6
|
11 лет
|
1960, I полугодие
|
61 лет 6 месяцев
|
2021, II полугодие
|
21
|
12 лет
|
1960, II полугодие
|
61 лет 6 месяцев
|
2022, I полугодие
|
23,4
|
13 лет
|
1961
|
63 лет
|
2024
|
28,2
|
15 лет
|
1962
|
64 лет
|
2026
|
30
|
15 лет
|
1963
|
65 лет
|
2028
|
30
|
15 лет
Более подробно все о новых правилах назначения страховой пенсии граждане могут узнать на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru