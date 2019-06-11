Орловцам напомнили про пенсионный возраст в переходный период

«Когда же мне все-таки на пенсию, если я родился… » — один из самых частых вопросов, который задают сотрудникам Пенсионного фонда граждане. Как напомнили в пресс-службе ведомства, пенсионный возраст будет в итоге повышен на 5 лет и установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. При этом повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению, будет постепенным: изменения будут происходить поэтапно в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет и завершится в 2028 году.

Однако у граждан, особенно у тех, кто достигнет пенсионного возраста в переходный период, возникает вопрос: когда же все-таки им можно обращаться за назначением пенсии? Сколько еще лет нужно проработать мужчине, если 60 лет ему исполняется в апреле 2020 года?

Разобраться в ситуации гражданам поможет таблица «Переходный период по повышению пенсионного возраста»

Год рождения женщины Условия выхода на пенсию Возраст Год выхода на пенсию Баллы Стаж 1964, I полугодие 55 лет 6 месяцев 2019, II полугодие 16,2 10 лет 1964, II полугодие 55 лет 6 месяцев 2020, I полугодие 18,6 11 лет 1965, I полугодие 56 лет 6 месяцев 2021, II полугодие 21 12 лет 1965, II полугодие 56 лет 6 месяцев 2022, I полугодие 23,4 13 лет 1966 58 лет 2024 28,2 15 лет 1967 59 лет 2026 30 15 лет 1968 60 лет 2028 30 15 лет Год рождения мужчины Условия выхода на пенсию Возраст Год выхода на пенсию Баллы Стаж 1959, I полугодие 60 лет 6 месяцев 2019, II полугодие 16,2 10 лет 1959, II полугодие 60 лет 6 месяцев 2020, I полугодие 18,6 11 лет 1960, I полугодие 61 лет 6 месяцев 2021, II полугодие 21 12 лет 1960, II полугодие 61 лет 6 месяцев 2022, I полугодие 23,4 13 лет 1961 63 лет 2024 28,2 15 лет 1962 64 лет 2026 30 15 лет 1963 65 лет 2028 30 15 лет

Более подробно все о новых правилах назначения страховой пенсии граждане могут узнать на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru