Орловцам напомнили про увеличение пенсионного возраста

В 2020 году продолжится постепенное повышение пенсионного возраста. Изменения затронут мужчин 1960 года рождения и женщин 1965 года рождения, то есть тех, кому в 2020 году исполнится 60 и 55 лет соответственно. Для этих граждан пенсионный возраст должен был бы увеличиться на два года. Однако для них предусмотрена льгота – выход на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. То есть увеличение произойдёт не на два года, а на полтора, — пояснили в пресс-службе ПФР.

Другими словами, с учетом переходных положений мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения получат право выйти на пенсию в возрасте 61 года 6 месяцев мужчины и 56 лет 6 месяцев женщины.

Например: женщине, рождённой 05.01.1965 года, страховая пенсия по старости может быть назначена c 05.07.2021 года в возрасте 56 лет 6 месяцев на основании ее заявления.

Кроме того, для определения права на страховую пенсию по старости должны быть соблюдены требования по страховому стажу. В 2021 году это 12 лет. А также необходимо наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента – в 2021 году не менее 21.