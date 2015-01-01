Орловцам объяснили как быть, если границы их участков пересекаются с соседними

Орловцы, занимаясь оформлением в собственность земельных участков, нередко сталкиваются с ситуацией, когда соседи провели межевание раньше, и смежные земельные участки на плане пересекаются. Как пояснили в пресс-службе кадастровой палаты по Орловской области, пересечение границ смежных земельных участков уже свидетельствует о том, что в ходе работ допущены нарушения. Если документы поданы на государственный кадастровый учёт и регистрацию прав – это будет причиной для принятия регистратором о приостановлении процедуры регистрации. Владельцу земельного участка необходимо выяснить, на какой стадии произошёл сбой.

Возможно, что именно орган регистрации допустил техническую ошибку при внесении данных с поданных на регистрацию документов (ваших или документов соседа), и тогда он самостоятельно может исправить данную описку, опечатку.

Если же ошибка допущена кадастровым инженером во время работы с земельным участком, то ошибка будет реестровой. Исправить данную ошибку возможно, если подать заявление об учёте изменений объекта недвижимости и межевой план, подготовленный в соответствии с установленными требованиями.

Но не всегда споры с соседями решаются быстро и однозначно, часто владельцам земельных участков приходится обращаться в суд. Большая часть реестровых ошибок исправляется на основании вступившего в законную силу решения суда.

Процесс устранения пересечения границ весьма сложен, поэтому лучше всё делать своевременно, согласуя границы с соседями. Бывают случаи, когда сложно выявить, на какой стадии оформления документов произошло нарушение. В связи с этим напоминаем, что Кадастровая палата по Орловской области оказывает консультационные услуги, связанные с оборотом объектов недвижимости. Подробности можно узнать по телефону: 8 (4862) 59-86-63 (номер многоканальный).

 

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Опубликовано 26 Июн 2018 в 13:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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