15 декабря 2021



Орловцам объяснили, почему не приходит QR-код на Госуслугах и что делать

Областной депаратмент информационных технологий подготовил разъяснение для орловцев, которые столкнулись с проблемой получения QR-кода. Сертификат с QR-кодом должен появиться в личном кабинете на Госуслугах в течение трех суток после вакцинации или подтверждения выздоровления. Но что делать, если QR-кода нет?

1. Проверьте данные в личном кабинете.
2. Сверьте все данные паспорта, номер СНИЛС и дату рождения.
3. Убедитесь, что ваша учетная запись подтверждена.
В личном кабинете: https://clck.ru/ZA6qa под вашими ФИО должны быть надпись «Подтвержденная учетная запись».

Сообщите о проблеме

Если запись подтверждена и данные верны, опишите ситуацию в специальной форме на портале: https://clck.ru/ZA6qz. В этом случае вам выдадут временный сертификат с QR-кодом.

Временный сертификат с QR-кодом появляется только при подаче жалобы по подкатегории «QR-код и сертификат вакцинированного». После регистрации жалобы заявителю оформляется временный сертификат с QR-кодом. Он действует 14 дней и аннулируется после получения ответа на жалобу.

Получить временный сертификат можно только один раз — при следующем обращении его не выдадут.

Служба поддержки Госуслуг не поможет в решении этого вопроса — данные о сертификатах передает медицинская организация и Минздрав. Портал ее только отображает.

Обратитесь в медорганизацию, где прививались или лечились от COVID-19

Уточните, какие сведения о вас внесли в систему и внимательно проверьте все данные.
ФИО
Дата рождения
СНИЛС
Полис ОМС
Паспорт

Если в медицинской организации нашли ошибку или стоит статус «Учетная запись не найдена», попросите сотрудников исправить сведения и внести их в регистр заново. Обновленные данные поступят на Госуслуги.

 

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Опубликовано 15 Дек 2021 в 18:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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