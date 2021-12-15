Орловцам объяснили, почему не приходит QR-код на Госуслугах и что делать

Областной депаратмент информационных технологий подготовил разъяснение для орловцев, которые столкнулись с проблемой получения QR-кода. Сертификат с QR-кодом должен появиться в личном кабинете на Госуслугах в течение трех суток после вакцинации или подтверждения выздоровления. Но что делать, если QR-кода нет?

1. Проверьте данные в личном кабинете.

2. Сверьте все данные паспорта, номер СНИЛС и дату рождения.

3. Убедитесь, что ваша учетная запись подтверждена.

В личном кабинете: https://clck.ru/ZA6qa под вашими ФИО должны быть надпись «Подтвержденная учетная запись».

Сообщите о проблеме

Если запись подтверждена и данные верны, опишите ситуацию в специальной форме на портале: https://clck.ru/ZA6qz. В этом случае вам выдадут временный сертификат с QR-кодом.

Временный сертификат с QR-кодом появляется только при подаче жалобы по подкатегории «QR-код и сертификат вакцинированного». После регистрации жалобы заявителю оформляется временный сертификат с QR-кодом. Он действует 14 дней и аннулируется после получения ответа на жалобу.

Получить временный сертификат можно только один раз — при следующем обращении его не выдадут.

Служба поддержки Госуслуг не поможет в решении этого вопроса — данные о сертификатах передает медицинская организация и Минздрав. Портал ее только отображает.

Обратитесь в медорганизацию, где прививались или лечились от COVID-19

Уточните, какие сведения о вас внесли в систему и внимательно проверьте все данные.

ФИО

Дата рождения

СНИЛС

Полис ОМС

Паспорт

Если в медицинской организации нашли ошибку или стоит статус «Учетная запись не найдена», попросите сотрудников исправить сведения и внести их в регистр заново. Обновленные данные поступят на Госуслуги.