Орловцам объяснят, как себя вести, если у них не принимают новые банкноты

С 12 октября 2017 года Банком России были введены в обращение банкноты номиналом 2000 и 200 рублей. Между тем, в средствах массовой информации периодически сообщается о случаях отказа потребителям в приеме банкнот нового образца под различными надуманными предлогами.

В связи с этим с 18 по 25 января 2018 года Управление Роспотребнадзора по Орловской области проводит «горячую линию» по вопросам обращения банкнот Банка России образца 2017 года номиналом 200 и 2000 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой.

Консультацию специалистов можно получить с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) в рабочие дни по следующим телефонам:

— в г. Орле: 8 (4862) 41 52 52, 8 (4862) 42 26 59;

— в г. Мценске: 8 (48646) 4 15 39;

— в г. Ливны: 8 (48677) 7-13-34;

— в п. Кромы: 8 (48643) 2-15-98;

— в п. Верховье: 8 (48676) 2-47-27.

Кроме того, получить консультации можно в консультационном центре для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» по телефону: 8(4862) 75-02-76. Режим работы: с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, перерыв с 13.00 до 13.45.

 

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Опубликовано 19 Янв 2018 в 13:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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