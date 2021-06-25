Орловцам осталось три недели на уплату НДФЛ

Орловские налоговики напомнили, что 15 июля истекает срок уплаты НДФЛ за 2020 год. В рамках декларационной кампании, жители Орловской области должны были задекларировать свои доходы, в срок не позднее 30 апреля 2021 года. Оплатить же исчисленные в декларации суммы необходимо не позднее 15 июля 2021 года.

В соответствии с действующим законодательством для подавляющего большинства граждан налоговым агентом по уплате НДФЛ является работодатель. При этом, для получения налоговых вычетов, например, за лечение или обучение, граждане вправе представить налоговую декларацию по форме № 3-НДФЛ в любое время года.

В отдельных случаях задекларировать облагаемые доходы и заплатить НДФЛ должен сам их получатель в налоговом органе по месту своего жительства. Так, заплатить НДФЛ не позднее 15 июля нужно тем, кто в 2020 году:

1. Продал имущество до истечения минимального срока владения и получил больше, чем потратил на покупку, или больше суммы вычетов, которые можно использовать без документов на расходы. Например, купил квартиру в 2019 году, а продал — в 2020 и на 200 тысяч рублей дороже.

2. Получил в подарок недвижимость, транспорт или ценные бумаги не от близкого родственника. Например, если гражданский муж подарил машину или тетя — земельный участок.

3. Получил доходы, с которых НДФЛ нужно платить самостоятельно. Например, сдавал квартиру или подрабатывал репетиторством и не был самозанятым.

4. Выиграл в лотерею или азартную игру до 15 000 рублей с учетом не подлежащей обложению НДФЛ суммы в размере 4 000 рублей за налоговый период.

5. Получил доход от источника не из России. То есть при выплате вознаграждения НДФЛ не удержали и в российский бюджет не заплатили.

Обратите внимание что, сумма подлежащая уплате в бюджет налога, исчисленная в соответствии с налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ, уплачивается по месту учета налогоплательщика. На суммы НДФЛ, уплаченные после этой даты, в соответствии со ст. 75 Налогового кодекса РФ будут начислены пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ за каждый день просрочки.