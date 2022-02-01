1 февраля 2022



Орловцам отменили норму машино-мест

В Кадастровой палате Орловской области специалисты напомнили об отмене максимально допустимого размера машино-места. С октября прошлого года исключена норма, которая устанавливала допустимые размеры машино-места. Благодаря этому нововведению владельцы даже больших автомобилей смогут теперь узаконить место под стоянку транспорта.

В кадастровой палате напомнили, что с 2016 года были установлены максимальные (6,2×3,6 м) и минимальные (5,3×2,5 м) размеры машино-места. Застройщикам приходилось строго придерживаться этих параметров. Однако такие размеры стоянки не устраивали владельцев габаритных авто. Законотворцы решили проблему кардинально.

«Из закона исключены максимально допустимые размеры машино-мест. Владельцы грузовых автомобилей, газелей и других габаритных транспортных средств могут оформить в собственность машино-места для парковки. Собственник такого недвижимого имущества имеет право его продать, сдать в аренду, передать по наследству, подарить или заложить», — пояснил замдиректора кадастровой палаты по Орловской области Вячеслав Бувин.

Спрос на машино-места растет, специалисты связывают это с отсутствием возможности приобрести гараж, соответствующий параметрам автомобиля.

 

Житель Орла подозревается в покушении на убийство таксиста
В Орловской области нашли опасные скотомогильники
В Орле организация подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 8 млн рублей
Опубликовано 01 Фев 2022 в 14:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"