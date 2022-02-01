Орловцам отменили норму машино-мест

В Кадастровой палате Орловской области специалисты напомнили об отмене максимально допустимого размера машино-места. С октября прошлого года исключена норма, которая устанавливала допустимые размеры машино-места. Благодаря этому нововведению владельцы даже больших автомобилей смогут теперь узаконить место под стоянку транспорта.

В кадастровой палате напомнили, что с 2016 года были установлены максимальные (6,2×3,6 м) и минимальные (5,3×2,5 м) размеры машино-места. Застройщикам приходилось строго придерживаться этих параметров. Однако такие размеры стоянки не устраивали владельцев габаритных авто. Законотворцы решили проблему кардинально.

«Из закона исключены максимально допустимые размеры машино-мест. Владельцы грузовых автомобилей, газелей и других габаритных транспортных средств могут оформить в собственность машино-места для парковки. Собственник такого недвижимого имущества имеет право его продать, сдать в аренду, передать по наследству, подарить или заложить», — пояснил замдиректора кадастровой палаты по Орловской области Вячеслав Бувин.

Спрос на машино-места растет, специалисты связывают это с отсутствием возможности приобрести гараж, соответствующий параметрам автомобиля.