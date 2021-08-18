Орловцам ответят на все вопросы по качеству детских товаров

Приближается начало нового учебного года, а значит, дети и родители активно готовятся к началу занятий, приобретают все необходимое, налаживают режим питания школьников. За помощью можно обратиться на горячую линию – эксперты Роспотребнадзора дадут разъяснения по составлению оптимального рациона детей, посоветуют, как правильно «переключить» ребенка на учебный процесс после каникул, разъяснят, какие документы должны сопровождать детские товары, какую информацию обязана содержать маркировка, как выбрать качественные товары для школы, ученическую мебель, безопасные игрушки и многое другое. Также сотрудники расскажут, куда потребителю направить обращение в случае обнаружения некачественного товара.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный). Операторы Единого консультационного центра принимают звонки круглосуточно. По отдельным вопросам звонки перенаправляются в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Консультации специалистами управлений проводятся в соответствии с режимом работы. “Горячая линия” будет работать с 16 по 27 августа 2021 года.