18 августа 2021



Орловцам ответят на все вопросы по качеству детских товаров

Приближается начало нового учебного года, а значит, дети и родители активно готовятся к началу занятий, приобретают все необходимое, налаживают режим питания школьников. За помощью можно обратиться на горячую линию – эксперты Роспотребнадзора дадут разъяснения по составлению оптимального рациона детей, посоветуют, как правильно «переключить» ребенка на учебный процесс после каникул, разъяснят, какие документы должны сопровождать детские товары, какую информацию обязана содержать маркировка, как выбрать качественные товары для школы, ученическую мебель, безопасные игрушки и многое другое. Также сотрудники расскажут, куда потребителю направить обращение в случае обнаружения некачественного товара.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный). Операторы Единого консультационного центра принимают звонки круглосуточно. По отдельным вопросам звонки перенаправляются в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Консультации специалистами управлений проводятся в соответствии с режимом работы. “Горячая линия” будет работать с 16 по 27 августа 2021 года.

 

Ярмарку на ул. Металлургов в Орле пока не переносят на ул. Бурова
Следственный комитет обратил внимание на собак, нападающих на орловцев
Ежемесячную выплату из материнского капитала орловцам продлят автоматически
Опубликовано 18 Авг 2021 в 16:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

Комментарии закрыты.

Новости

ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"