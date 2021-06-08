8 июня 2021



Орловцам по достижении 80 лет положено повышение фиксированной выплаты

ПФР напоминает: пенсионеры возраста 80+ автоматически получают право на повышенную фиксированную выплату, которая в текущем году увеличивает размер страховой пенсии по старости на 6044 руб. 48 коп. Надбавка равна 100% общеустановленного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Всю работу ПФР проводит без заявления гражданина.

В соответствии с действующим законодательством, если гражданин уже получает другой вид пенсии, он может перейти на страховую пенсию по старости с учетом повышенной фиксированной выплаты, если такой вариант окажется для него более выгодным. Правда, в этом случае требуется личное письменное заявление получателя.

 

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Опубликовано 08 Июн 2021 в 16:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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