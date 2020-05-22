Орловцам подать заявление на получение субсидий стало проще

Орловские индивидуальные предприниматели теперь могут сформировать заявление на получение субсидии в размере МРОТ без квалифицированной электронной подписи. ФНС России упростила процедуру формирования заявления в Личном кабинете, чтобы предприниматели, имеющие право на субсидию, смогли получить деньги быстрее.

По состоянию на 21 мая в ИФНС России по Орлу поступило 1251 заявление в электронном виде. 270 формализованных обращений поступило через Личный кабинет индивидуального предпринимателя, остальные по телекоммуникационным каналам связи. Заявление формируется автоматически на основе данных Личного кабинета. Налогоплательщику остается выбрать реквизиты своего банковского счета для перечисления субсидии и нажать кнопку «Отправить заявление».

Проверить, имеет ли индивидуальный предприниматель или организация право на субсидию, можно в специальном сервисе ФНС России «Проверка права на получение субсидии субъектом МСП, ведущим деятельность в пострадавших отраслях». Для этого достаточно ввести ИНН. Предприниматель должен быть включен в реестр МСП, относиться к одной из пострадавших от коронавируса отраслей, не иметь долгов более 3 тысяч рублей на момент подачи заявления др. С полным перечнем условий для получения субсидии можно ознакомиться на сайте ФНС России.

Кроме того, пресс-служба ФНС напоминает, что на сайте налоговой создана интерактивная страничка «Какую помощь может получить мой бизнес?», которая по введенному ИНН компании или индивидуального предпринимателя подскажет, какие еще меры относятся к конкретному плательщику и как ими воспользоваться.