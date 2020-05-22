Орловцам показали, как распознать фальшивку

Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Именно по такому принципу сотрудники полиции создали видеоролик, чтобы наглядно показать орловцам, как без специальной аппаратуры отличить фальшивку от настоящей купюры.

С начала года на территории Орловской области выявлено 54 факта сбыта поддельных купюр, основную массу которых составляют купюры достоинством 5000 рублей. Напоминаем, что на подлинной пятитысячной купюре при наклоне видны муаровые (радужные) полосы и буквы РР. На тыльной стороне банкноты через лупу отчетливо просматривается микротекст 5000 ЦБ РФ или 1000 ЦБ РФ. На фальшивой купюре серия и номер стираются, радужных полос не видно. Также на фальшивой купюре нет букв РР и надпись 5000 ЦБ РФ или 1000 ЦБ РФ отсутствует.

Денежные купюры достоинством 2000 рублей также имеют несколько степеней защиты. На купюре при наклоне можно рассмотреть оптический эффект – кольцо на стилизованном изображении солнца может перемещаться. Также на защитной нити при повороте купюры цифры начинают двигаться вправо-влево. Под острым углом видны цветные изображения рубля на радужном фоне. На однотонном поле с надписью «РОССИЯ» при изменении угла зрения становится видимым число «2000», каждая цифра которого окрашена в свой цвет.

Полицейские в очередной раз напоминают: если вы стали жертвой фальшивомонетчиков и у вас оказались купюры, вызывающие сомнение в подлинности, не пытайтесь их сбыть. За это предусмотрена уголовная ответственность. Если вы сомневаетесь, являются ли настоящими имеющиеся у вас банкноты, обратитесь в любое отделение банка и попросите проверить их на подлинность. Если купюра ненастоящая – вызывайте полицию.