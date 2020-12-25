Орловцам показали “Календарь туристских событий” на 2021 год

В Орловской области пытаются развивать событийный туризм. Для этого все самые крупные историко-культурные, познавательные, спортивные, праздничные и другие акции собрали в один календарь. Пока там собрано более 60 ярких мероприятий, привлекающих туристов из разных уголков страны. Как отметили в пресс-службе облправительства, Календарь событий Орловской области формируется и издается ежегодно. В него попадают только крупные региональные мероприятия событийного туризма. Подробную информацию по организации и проведению тех или иных мероприятий можно получить по телефону: (4862) 50-98-58.

Ознакомиться со всем разнообразием проходящих в Орловской области туристских событий можно на Портале Орловской области в разделе «Экономика и социальная сфера»/ «Культура»/ Туризм.

Кстати, коронавирус внесет серьезные коррективы в этот календарь. Например, идущее под номером два событие — экскурсия “В гости к зубрам” уже отменена из-за пандемии.