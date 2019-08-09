Орловцам покажут фотовыставку о христианстве в современном мире (6+)

Широкая улыбка Фёдора Емельяненко и пронзающий взгляд Вячеслава Бутусова, православная Пасха на Африканском континенте и якутский епископ в собачьей упряжке… Все это — сюжеты и герои фотовыставки, которую православный журнал «Фома» переставит в Орловском краеведческом музее в воскресенье 18 августа. На открытие выставки в 12:00 приглашаются все желающие. Вход — свободный.

Проект «Верующие» — это фоторассказы о наших современниках-христианах. Все они – очень разные люди. Но их истории, по сути, об одном. Кстати, рамках проекта помимо выставок состоится серия встреч с журналистами православных медиа, которые охватят такие города как Санкт-Петербург, Архангельск, Тверь, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Тольятти, Самара, Саранск и Москва. Также посетители выставок познакомятся с мультимедийным проектом «Минутная история», который рассказывает об истории России в формате коротких анимационных роликов.